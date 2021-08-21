Талибы* назвали основу новой формы правления в Афганистане

Боевики "Талибана"* назвали основу новой формы правления в Афганистане, которую они намерены внедрить в ближайшее время.

По словам талибов, уже в ближайшее время они намерены представить новую систему управления страной. С таким заявлением представитель боевиков выступил в интервью Reuters. Он отметил, что эксперты в области права, религии и внешней политики представят новую форму управления в ближайшие недели.

По словам представителя организации, основой новой системы станет защита интересов всего населения. Он также добавил, что "Талибан" сейчас ведёт переговоры о выводе западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.