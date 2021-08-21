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Талибы* назвали основу новой формы правления в Афганистане
21 августа 2021, 09:25 • 222 • Политика
Боевики "Талибана"* назвали основу новой формы правления в Афганистане, которую они намерены внедрить в ближайшее время.
По словам талибов, уже в ближайшее время они намерены представить новую систему управления страной. С таким заявлением представитель боевиков выступил в интервью Reuters. Он отметил, что эксперты в области права, религии и внешней политики представят новую форму управления в ближайшие недели.
По словам представителя организации, основой новой системы станет защита интересов всего населения. Он также добавил, что "Талибан" сейчас ведёт переговоры о выводе западных войск из Афганистана на дружественных условиях.
*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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