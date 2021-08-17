Талибы назвали главные приоритеты обновленной власти

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Движение признало роль женщин в строительстве страны и обещало прекратить производство наркотиков

Террористическое движение "Талибан", запрещенное в России, провело сегодня свою первую пресс-конференцию после взятия почти повсеместно власти в Афганистане. На брифинге были представлены первые шаги победителей сбежавшего правительства и их кураторов-американцев.

По словам талибов, они полностью контролируют все границы страны. Также радикалы обещали не сводить старые счеты со своими противниками. Наоборот, все, кто выступал против движения будут помилованы, о чем издан соответствующий акт.

"Мы гарантируем безопасность всех тех, кто работал с США и их союзниками, переводчиками или кем-либо другим. Учитывая их таланты и навыки, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Хотим, чтобы они служили своей родине", – заявилофициальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Кроме того, талибы гарантировали безопасность территорий дипмиссий всех государств и международных организаций в Афганистане; обязались уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев; не допустить контрабанды оружия через границу страны, а уже находящееся на территории Афганистана зарегистрировать.

Отдельно на пресс-конференции коснулись судьбы местных женщин. Представитель движения заверил, что "Талибан" ценит их роль в обществе и верит, что они помогут в строительстве страны.

Вишенкой на торте стало объявление о том, что при власти талибов Афганистан перестанет производить наркотики, сообщает РИА "Новости".

Напомним, после вывода войск США из Афганистана талибы стремительно и почти без боя взяли все провинции государства, а затем взяли под контроль Кабул. В результате началась паника среди тех граждан, кто сотрудничал с американцами и другими представителями Запада. СМИ и соцсети облетели страшные видеокадры, как афганцы в отчаянии цеплялись за шасси транспортных самолетов США в надежде покинуть родину. Это привело к нескольким трагическим смертям.