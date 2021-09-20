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Талибы* на надувных лебедях "вдохновили" читателей The Sun: "У них появился флот"
20 сентября 2021, 17:15 • 38 • В мире
В британском таблоиде The Sun были опубликованы фото, где вооруженные боевики плавают на детских надувных лебедях по озеру.
В британской газете опубликовали "компрометирующие" фотографии отдыха талибов. На снимках запечатлено, как вооруженные мужчины плавают на надувных лебедях. Автор публикации не стал скрывать своего сарказма относительно развлечений "Талибана"*, указав, что боевики ударились в детство, раз используют детские надувные лодки.
Отмечается, что снимки были сделаны на живописных озерах Банди-Амир в провинции Бамиан.
Фотографии были опубликованы в соцсетях представителями движения и вызвали воодушевление у иностранных интернет-пользователей.
"Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки", - пошутил один из комментаторов.
"Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома", "Теперь у них появился флот", - заметили другие.
* "Талибан" (талибы) — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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