Талибы* на надувных лебедях "вдохновили" читателей The Sun: "У них появился флот"

В британском таблоиде The Sun были опубликованы фото, где вооруженные боевики плавают на детских надувных лебедях по озеру.

В британской газете опубликовали "компрометирующие" фотографии отдыха талибов. На снимках запечатлено, как вооруженные мужчины плавают на надувных лебедях. Автор публикации не стал скрывать своего сарказма относительно развлечений "Талибана"*, указав, что боевики ударились в детство, раз используют детские надувные лодки.

Отмечается, что снимки были сделаны на живописных озерах Банди-Амир в провинции Бамиан.

Taliban fighters ride swan pedalos in Afghanistan's only national parkhttps://t.co/QaJ883meNY — The Sun (@TheSun) September 20, 2021

Фотографии были опубликованы в соцсетях представителями движения и вызвали воодушевление у иностранных интернет-пользователей.

"Я не могу поверить, что мы оставили им наши лодки", - пошутил один из комментаторов.

"Из этого можно сделать хорошую обложку для музыкального альбома", "Теперь у них появился флот", - заметили другие.

* "Талибан" (талибы) — террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.