Талибы* лишили Афганистан министерства мира

Пришедшие к власти в Афганистане исламисты распустили два министерства и избирательные комиссии.

Пришедшие к власти в Афганистане представители движения "Талибан"* объявили о роспуске Независимой избирательной комиссии и Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на ход выборов.

По данным телеканала TOLOnews, также движение объявило о ликвидации министерства по делам парламента и по делам мира.

Представитель правительства "Талибана"* заявил, что в настоящий момент в этих ведомствах нет необходимости. Также содержание таких ведомств усиливало нагрузку на госбюджет, к тому же они являлись неэффективными.

В движении обещали, что сотрудников ликвидированных ведомств переведут в другие госструктуры.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.