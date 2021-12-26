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Талибы* лишили Афганистан министерства мира
26 декабря 2021, 14:30 • 37 • Политика
Пришедшие к власти в Афганистане исламисты распустили два министерства и избирательные комиссии.
Пришедшие к власти в Афганистане представители движения "Талибан"* объявили о роспуске Независимой избирательной комиссии и Независимой комиссии по рассмотрению жалоб на ход выборов.
По данным телеканала TOLOnews, также движение объявило о ликвидации министерства по делам парламента и по делам мира.
Представитель правительства "Талибана"* заявил, что в настоящий момент в этих ведомствах нет необходимости. Также содержание таких ведомств усиливало нагрузку на госбюджет, к тому же они являлись неэффективными.
В движении обещали, что сотрудников ликвидированных ведомств переведут в другие госструктуры.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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