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Талибы* готовятся к вторжению в Таджикистан

07 октября 2021, 13:55  •  192 • Политика
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Об этом боевики заявили в своих закрытых каналах связи
Глава группировки таджикских талибов* из "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан, заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал Reverse side of the medal со ссылкой на закрытые ресурсы боевиков.
Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана. 
Напомним, в Таджикистане расположена одна из крупнейших российских военных баз за пределами страны, которая включена в штаб ЦВО. 
Ранее талибы выступили с предупреждением для властей Таджикистана, указав, что вмешательство в дела Афганистана повлечет за собой последствия. 
В конце сентября Россия зафиксировала усиление концентрации афганских и таджикских войск на общей границе. В МИД призывали Кабул и Душанбе к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.
* запрещенная в России организация

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