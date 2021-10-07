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Талибы* готовятся к вторжению в Таджикистан
07 октября 2021, 13:55 • 192 • Политика
Об этом боевики заявили в своих закрытых каналах связи
Глава группировки таджикских талибов* из "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан, заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал Reverse side of the medal со ссылкой на закрытые ресурсы боевиков.
Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана.
Напомним, в Таджикистане расположена одна из крупнейших российских военных баз за пределами страны, которая включена в штаб ЦВО.
Ранее талибы выступили с предупреждением для властей Таджикистана, указав, что вмешательство в дела Афганистана повлечет за собой последствия.
В конце сентября Россия зафиксировала усиление концентрации афганских и таджикских войск на общей границе. В МИД призывали Кабул и Душанбе к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.
* запрещенная в России организация
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