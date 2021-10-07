Талибы* готовятся к вторжению в Таджикистан

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com

Об этом боевики заявили в своих закрытых каналах связи

Глава группировки таджикских талибов* из "Джамаат Ансаруллах" Махди Арсалан, заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Об этом сообщает телеграм-канал Reverse side of the medal со ссылкой на закрытые ресурсы боевиков.

Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана.

Напомним, в Таджикистане расположена одна из крупнейших российских военных баз за пределами страны, которая включена в штаб ЦВО.

Ранее талибы выступили с предупреждением для властей Таджикистана, указав, что вмешательство в дела Афганистана повлечет за собой последствия.

В конце сентября Россия зафиксировала усиление концентрации афганских и таджикских войск на общей границе. В МИД призывали Кабул и Душанбе к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации.



* запрещенная в России организация