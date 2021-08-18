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Талибы* готовились, у США - "месячник гордости": Американский журналист о позоре Вашингтона

18 августа 2021, 07:55  •  89 • Политика
Американский журналист Род Дреер назвал катастрофическим по своим последствиям уход США из Афганистана. По его словам, только тот факт, что во время ярой подготовки талибов к наступлению, посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости" в поддержку гомосексуалистов, говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты.
По мнению публициста, результатом политики США стало "господство" Ирана в Ираке, Сирия была "поделена" между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане "у руля" снова талибы.
В своей статье "Падение имперской Америки" в издании The American Conservative он отметил, что после позора в Афганистане "люди из стран третьего мира" не смогут больше верить американцам, которые обещали защиту и поддержку.
Дреер также добавил, что нынешняя элита США больше нацелена вести "культурные войны": например, во время самого разгара подготовки талибов к наступлению, посольство США в Кабуле объявило "месячник гордости" в поддержку извращенцев, а генерал, возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов, который должен был думать о стратегии сдерживания боевиков, рассказывал Конгрессу Штатов, что американские солдаты должны читать книги по критической расовой теории для лучшего понимания "белой ярости".
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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