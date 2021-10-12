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Талибы* дали совет НАТО после провала в Афганистане

12 октября 2021, 09:25  •  108 • Политика
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/www.globallookpress.com
Они отказались делать страну местом ведения войны между сверхдержавами
Афганская политика Альянса оказалась провалом. На этом фоне представителям стран НАТО следует поменять стратегию выстраивания отношений с Афганистаном, считает заместитель министра информации и культуры временного правительства государства Забихулла Муджахида. Его слова приводит "Интерфакс" со ссылкой на портал Ariana News.
По его словам, глава НАТО Столтенберг некоторое время после произошедшего в Афганистане "может испытывать боль" и продолжать говорить о провале миссии. 
"В НАТО должны понять, что время атак прошло и что нужно идти путем дипломатии", – посоветовал он.
Муджахида отметил, что "Талибан"* никогда не позволит использовать Афганистан в качестве площадки для ведения опосредованной войны между сверхдержавами, даже если это Китай и США, сообщает "Общественная служба новостей". 
Ранее в анонимных телеграм-каналах, со ссылкой на закрытые каналы боевиков, появилась информация, что талибы* готовятся совершить вторжение в Таджикистан.
*запрещенная в России организация

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