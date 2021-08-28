Талибы* боятся бунта: Жителям Кабула предписали сдать оружие и боеприпасы

Тем, кто не выполнит требования добровольно, пригрозили последствиями.

Движение "Талибан"*, захватившее власть в Афганистане, судя по всему, очень опасается если не повсеместного восстания, то, по крайней мере, локальных бунтов – или провокаций. А потому усиленно старается минимизировать соответствующие риски.

Жителям Кабула предписано в течение недели сдать "государственные транспортные средства, оружие и боеприпасы" – в течение ближайшей недели. Иначе, предупредили боевики, будут некие "последствия". Об этом сообщает афганский телеканал 1TV в своём Твиттере.

Напомним, "Талибан"* провёл постепенный, но очень быстрый захват власти после объявления президента СЩА Джо Байдена о выводе американских войск из этой страны, кульминацией стало 15 августа, когда боевики без боя взяли под контроль Кабул. В городе началась паника, люди буквально штурмовали аэропорт, многие гибли, пытаясь вырваться из Афганистана.

*Талибан, талибы – террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.