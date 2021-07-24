Талибы – новая реальность Афганистана. Как реагировать России?

"Талибан"* продолжает брать под контроль Афганистан. Правда, занять столицу ни одной из 34 афганских провинций талибам пока не удалось, но в 17 бои идут уже в пригородах. Чтобы отсрочить неизбежное, американцы, как сообщает The Washington Post, в среду и четверг нанесли по талибам не менее четырёх авиаударов: часть по Кандагару, часть – по захваченной талибами у отступающих правительственных войск бронетехнике, артсистемам и транспортным средствам – в стиле "так не доставайся же ты никому". Однако дело идёт к тому, что талибы станут если и не властью, то существенной частью новой власти Афганистана. А значит, России как-то придётся выстраивать с ними отношения.

Американцы обещали долбить по талибам и впредь (что, кстати, нарушает заключённое ими двустороннее соглашение), причём – с баз за пределами Афганистана. Но, как заявил отвечающий за операции США в Афганистане генерал Кеннет Маккензи, – только до момента полного вывода из страны американских войск. А потом – афганская армия останется с набирающими силу талибами "один на один", ибо собираемые сейчас афганскими узбеками (бывшие формирования генерала Дустума) и таджиками (бывший Северный Альянс) ополчения вряд ли полезут в общеафганскую драку, а скорее всего, ограничатся защитой своих территорий.

Между тем, чтобы сломить всё более вялое сопротивление правительственных войск, талибам стратегически важно перекрыть поставки в Афганистан боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Когда горбачёвский СССР сделал это, бросив своего союзника президента Наджибуллу, афганская армия продержалась очень недолго. Для этого талибы взяли под контроль переправу в узбекский город Термез по реке Амударья из Хайратона, перерезав важнейшую артерию снабжения правительственных войск.

"Когда американцы заявили, что они хотели бы разместить свои войска в Средней Азии, я на 100% уверен, что они имели в виду именно эту переправу", – справедливо утверждает по этому поводу эксперт по странам Ближнего Востока и Центральной Азии политолог Семён Багдасаров. Всё это говорит и о существенно выросшей боеспособности и тактическом мастерстве "Талибана"*, и о том, что вряд ли агония афганской власти затянется надолго.

Не так страшен "Талибан"*, как его малюют…

Хочешь не хочешь, а если талибы возьмут власть в Афганистане, с ними придётся как-то выстраивать отношения, ибо альтернатива переговорам – стрелять друг в друга. Нас же (Россию) интересуют всего три вещи:

1. От Афганистана не должна исходить угроза для нас и наших среднеазиатских союзников – Таджикистана и Узбекистана.

2. Новая афганская власть обязана бороться с наркотрафиком. Что, кстати сказать, талибы, когда четыре года были властью в Афганистане, весьма успешно и делали, сократив производство наркотиков более чем в 10 раз.

3. Талибы, победив, не должны учинять резню афганских таджиков и узбеков на севере Афганистана, чтобы толпы беженцев не дестабилизировали Среднюю Азию, а беженцы оттуда не хлынули в Россию.

По всем трём пунктам талибы в ходе московских переговоров дали твёрдое обещание, выполнение которого сейчас более всего в их собственных интересах. В Таджикистан и Узбекистан им лезть незачем: тамошнее население сочувствует отнюдь не пуштунам-талибам, а таджикам и узбекам северного Афганистана. И если "Талибан"*, придя к власти, не станет устраивать этим последним резню в отместку за сотрудничество с американцами, то объективных оснований для конфликта нет.

Обращает на себя внимание и то, что ряд либеральных (или просто не шибко грамотных) электронных СМИ активно начали стращать нас возможным альянсом "Талибана"* и ИГИЛ** для совместного вторжения в Среднюю Азию. Что практически невозможно: эти две организации – смертельные враги, активно воюющие с 2015 года и различающиеся не только в богословском плане, но и по целям.

Талибы ограничивают свои задачи изгнанием из Афганистана всех иноземных солдат и созданием там "Исламского эмирата". Целью же ИГИЛ** является "всемирный халифат", а потому именно они могут в случае своей победы над талибами превратить Афганистан в базу для экспорта в Среднюю Азию исламистского экстремизма. Тем более что свои сторонники и агентура в Таджикистане и Узбекистане у них имеются. Не зря же турки и американцы последнее время активно перебрасывают в Афганистан из Сирии недобитых игиловцев! Так что для России талибы в плане борьбы с ИГИЛ** (которая тоже воспринимается как "иностранный интервент") могут оказаться очень даже полезны.

"Держать порох сухим"

Несомненно, однако, и то, что такие партнёры по переговорам, как "Талибан"*, будут выполнять достигнутые договорённости только при условии, что за их невыполнение другая сторона их серьёзно накажет. Когда-то Оливер Кромвель на вопрос подчинённых, какие будут инструкции по переправе через реку, ответил: "Надеяться на Бога, но порох держать сухим". Вот и в нашем случае, думается, руководствоваться надлежит именно этим прагматичным подходом.

Во-первых, создавать и укреплять альянсы – не только с Узбекистаном и Таджикистаном, но также и с Ираном (тоже, кстати, вполне "исламским" государством), интересы которого в безопасном для соседей Афганистане вполне совпадают с нашими. Недаром два иранских военных корабля с дружественным визитом побывали в России на Дне ВМФ. Ещё одним внешним интересантом является Китай, передавший недавно военным Таджикистана партию военной техники для укрепления безопасности их границы.

А во-вторых – выстраивать систему безопасности по таджикской и узбекской границам с Афганистаном, чтобы по части внезапных нападений ни у кого не возникало никаких лишних иллюзий. Это тоже уже делается: в 20 километрах от границы с 5 по 10 августа пройдут масштабные российско-узбекско-таджикские учения. Цель которых, как считает военный аналитик Владислав Шурыгин, – не подготовка боевых действий, а демонстрация готовности стран ОДКБ принять самые решительные меры при нарушении их границ.

Так-то оно спокойнее. Ибо, как отметил ещё киношный товарищ Сухов, "Восток – дело тонкое", и ощущение того, что ты, договариваясь, при этом "держишь порох сухим", только добавляет желания твоему партнёру по переговорам выполнять достигнутые договорённости.

* "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

** ИГИЛ ("Исламское государство") – террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.