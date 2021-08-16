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Талибов* призвали создать инклюзивное правительство в Афганистане - Совбез ООН
16 августа 2021, 21:05 • 24 • Политика
Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. Заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов и их государства.
В Совете безопасности ООН призвали талибов к созданию инклюзивного правительства в Афганистане. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания, на котором обсуждалась ситуация в стране.
В документе Совбеза подчёркивается, что урегулирование ситуации в стране возможно лишь политическим путём. Также там говорится, что ни "Талибан"*, ни любая другая группа в Афганистане не должны поддерживать террористов, действующих на территории других стран.
- отмечает ТАСС.
Ранее Запад угрожал талибам непризнанием, если они возьмут власть в стране. Однако боевиков это не остановило. Почти вся страна находится под их контролем. Позиция России по данному вопросу заключается в том, что признание "Талибана" будет зависеть от того, какие шаги предпримет организация после прихода к власти в стране.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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