Талантливый человек-ракета

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Обещать не значит разоружиться

5 часов беспрецедентных и сюрреалистичных переговоров. Именно так нежно любящая Трампа CNNназвала его диалог с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

На первый взгляд, закончился этот сюрреализм для Трампа весьма неплохо. Американский президент получил то, что хотел – обязательство Ким Чен Ына избавиться от ядерного оружия. «Президент Трамп взял на себя обязанность предоставить КНДР гарантии безопасности, а председатель Ким подтвердил свое твердое и непоколебимое обязательство добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в декларации, подписанной сторонами по итогам переговоров.

Однако на второй взгляд очевидно, что никакого реального обязательства не было. Обязательство – это, например, американская формулировка «полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации», которая в тексте использована не была.

Не было и никакой дорожной карты по денуклеаризации (которая, например, присутствовала в Рамочном соглашении 1994 года). Да, Трамп на пресс-конференции заявил, что процесс денуклеаризации «пойдет так быстро, как физически это будет возможным», однако Ким, фактически, дал понять, что денуклеаризируется когда-нибудь потом. Как минимум после получения американских гарантий безопасности, которые, как известно, США дать не могут (см. их судьбу их гарантий тому же Ирану).

Почему Трамп согласился на такую формулировку? Потому, что у него не было другого выбора. Американский президент сам загнал себя в угол своей предыдущей риторикой, и выйти из этого угла он мог двумя способами.

Безальтернативные переговоры

Первый – срыв Кимом сингапурского саммита, после чего у Трампа (который бы на каждом углу кричал: «а я вам говорил, что Ким недоговороспособный, что он понимает только язык силы») были бы развязаны руки для иных вариантов решения проблемы. А кроме того, США вышли бы из дипломатической изоляции в северокорейском вопросе, где они оказались из-за чересчур агрессивной политики Трампа.

Надо сказать, Белый дом сделал все возможное для реализации этого выхода: американская администрация и лично Трамп изо всех сил троллили Ким Чен Ына. Однако Ким не зря учился в Швейцарии – видимо, там он получил не только знания, но и заряд флегматики. Северокорейский лидер саммит не отменял, более того, играл роль миротворца, давая понять буйным американцам, что он готов разговаривать с ними где угодно и когда угодно.

В итоге у Трампа остался лишь второй способ выйти из угла – прописать в соглашении пункт о денуклеаризации в любой, даже самой расплывчатой формулировке. После чего позиционировать этот пункт как достижение своей цели. По этому пути США и пошли – американский президент за несколько дней до саммита усиленно снижал ожидания общественности, говорил о том, что стороны, возможно, и не подпишут никаких обязывающих соглашений 12 июня, а лишь «начнут процесс». Собственно, процесс и начали. Впрочем, Ким оказался щедрым – он дал Трампу еще одну победу, гуманитарную, в виде соглашения о поиске останков американских солдат, погибших на севере Корейского полуострова во время войны 1950-53 годов. Аналогичные поиски уже проходили в 90-е годы, и никакого вреда Северной Корее они не приносили, а лишь давали имиджевые плюсы.

Талантливый внук

У Кима есть все основания быть щедрым – ведь в обмен на свои уступки он получил от американцев колоссальный бонус. И речь идет даже не об устном обещании Трампа приостановить некоторые «крайне дорогостоящие» военные учения с Южной Кореей. А о статусе.

Все американские СМИ признают – Ким Чен Ын выиграл от самого проведения саммита. «Нахождение рядом с лидером самой важной страны мира дает Киму престиж и статус, который пытались получить его отец и дедушка. И не получили потому, что американские президенты не были готовы его дать», — говорит The Washington Post. Однако престиж и статус дается не потому, что Ким сфоткался с Трампом, а потому, что, встретившись с Кимом, Трамп признал его партнером по переговорам и членом цивилизованного мира. После такого саммита американцам и японцам будет крайне сложно протаскивать новые антикорейские санкции через Совбез ООН.

Да, они будут пытаться. Да, декларация не решает американо-северокорейских проблем. В ней даже не был прописан размен северокорейской программы по созданию ракет дальнего радиуса действия (то есть тех, которые долетают до континентальной территории США) на снятие санкций. Как верно отмечает южнокорейское издание Чосун Ильбо, Трамп и Ким уделяли больше времени фотографированию, а не на переговорам. Однако (и в Сеуле этим очень довольны) подписанный документ сам по себе переводит процесс решения проблем на Корейском полуострове с потенциально военного на дипломатический трек. Стороны договорились продолжить диалог на уровне министров иностранных дел, а Трамп заявил, что «теперь наши отношения с КНДР будут серьезно отличаться от тех, что были в прошлом». Теперь Ким в риторике американского лидера – не человек-ракета, а «очень талантливый» человек.

В результате шанс начала войны – единственного варианта, при котором Ким проиграет шахматную партию американцам (ибо режим будет сметен) – резко понизился. Так что Ким более чем доволен, и теперь он может спокойно и сущностно налаживать отношения с Южной Кореей. Только в этом месяце между Сеулом и Пхеньяном состоятся несколько переговоров на высоком уровне. И эти переговоры для Кима будут куда более конкретными и обстоятельными, чем встречи с американцами.

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