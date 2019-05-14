«Тактика запугивания не работает»: США могут ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США инициирован законопроект, предполагающий введение санкций в отношении юридических и физических лиц, участвующих в проекте «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на документ пишет Foreign Policy. Рестрикции могут затронуть компании, которые продают или сдают в аренду суда, укладывающие трубы. Ранее официальный Вашингтон неоднократно грозил введением ограничительных мер в отношении газопровода. Как отмечают эксперты, Штаты не смогут помешать строительству «Северного потока — 2», поскольку в нём заинтересованы европейские партнёры РФ. В то же время, по словам политологов, такая политика США может привести к напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Берлином.

В сенате США подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на документ. Отмечается, что в его составлении принимали участие представители обеих партий — Республиканской и Демократической.

«Законопроект, инициированный сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин, предполагает введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке глубоководных труб для российских энергетических проектов. Он будет направлен против трубопровода «Северный поток — 2», из-за которого между США и Германией возникли разногласия», — отметили в издании.

Так, в случае принятия документа санкции затронут организации и физических лиц, которые продают и сдают в аренду суда, необходимые при строительстве «Северного потока — 2». Им запретят въезд в США, а их активы в Соединённых Штатах будут заморожены. Кроме того, ограничения коснутся и тех, кто финансово или технически поддержит эти суда, уточнили в издании.

По данным журнала, среди компаний, которые могут быть подвергнуты санкциям, — швейцарская Allseas и итальянская Saipem.

«Также будет усилено давление на «Газпром» и пять компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2»: Uniper и Wintershall из Германии, британско-нидерландский гигант Shell, австрийскую OMV и французскую Engie», — отмечается в публикации.

Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного представителя Республиканской партии сообщил, что частично законопроект основан на опыте американских санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана.

Более того, по данным журнала, в случае принятия законопроекта госсекретарь США будет ежегодно отчитываться перед конгрессом о деятельности компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».

Reuters

© Jim Bourg

Недобросовестная конкуренция

США последовательно выступают против «Северного потока — 2». Ранее Вашингтон уже грозил ввести ограничительные меры в отношении компаний, реализующих проект. Так, 3 мая американский посол в Германии Ричард Греннел в интервью Focus заявил, что против компаний — партнёров строительства могут быть введены санкции.

«С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал Греннел.

А в январе американский посол разослал немецким компаниям письма, в которых также предупреждал о «риске санкций».

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео 8 мая заявил, что Вашингтон не должен позволить закончить строительство газопровода.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство газопровода. — RT)», — сказал он.

В России неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект. В то же время попытки США противодействовать строительству газопровода объясняются не опасениями в связи с энергобезопасностью Европы, а стремлением освободить рынок для американского сжиженного газа, который стоит дороже, подчёркивали в Москве.

Так, угрозу введения Вашингтоном санкций против «Северного потока — 2» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте этого года охарактеризовал как недобросовестную конкуренцию.

«Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться в деле за счёт преимуществ с точки зрения спроса и предложения», — сказал он.

Сжиженный природный газ из США проигрывает конкуренцию российскому, поэтому Вашингтон стремится поставить под сомнение импорт топлива из РФ, отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«Они предпринимают очередные попытки санкционного давления на партнёров, на участников строительства. На тех условиях, которые складываются, поставлять газ в виде СПГ на европейский рынок из США невыгодно, а чтобы было выгодно, надо убрать других поставщиков — поставить под сомнение поставки из России, задержать строительство «Северного потока — 2», — подчеркнул в беседе с RT депутат.

В Европе также выступают в поддержку строительства «Северного потока — 2». По мнению европейских партнёров, газопровод внесёт вклад в энергобезопасность региона. Так, в проекте заинтересованы Австрия, Германия и Чехия. При этом в ФРГ подчёркивали, что вопросы энергобезопасности Европы находятся вне компетенции США.

«Вопросы энергетической политики Евросоюза должны решаться в Европе, а не в США», — заявлял глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя письма Греннела немецким компаниям.

Против проекта, помимо США, выступают в Польше, Словакии и на Украине.

По мнению Завального, такой подход США, особенно учитывая угрозу санкций в отношении европейских компаний, сильно осложнит отношения традиционных союзников.

«Сейчас (угрозы США. — RT) вызывают явный протест: и на политическом уровне, и на уровне бизнеса, который изначально был против санкций. Этот протест будет только набирать обороты. США ведут недальновидную политику. Америка просто будет терять союзников, она… перестаёт быть моральным лидером, всё больше проявляются признаки империи», — резюмировал депутат.

В соответствии с графиком

Строительство газопровода вопреки угрозам Вашингтона продолжается, так как политика запугивания европейских партнёров не работает, убеждён ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Несмотря на все эти угрозы, проект продолжается, сейчас никаких ограничений на строительство «Северного потока — 2» нет. И компании исходят из того, что ограничений нет, они действуют в рамках закона и строят газопровод дальше. Поэтому эта тактика запугивания, по сути, не работает», — сказал он RT.

Отметим, что в самой компании — операторе строительства Nord Stream 2 AG американские санкции не рассматриваются в качестве угрозы реализации проекта.

Так, комментируя агентству Anadolu возможное введение Вашингтоном ограничительных мер, представитель компании Йенс Мюллер заявил, что они чувствуют себя «в своей тарелке», так как соблюдаются все юридические требования.

«Инвесторы твёрдо привержены делу. Финансирование полностью гарантировано акционерами и инвесторами. Прокладка труб продолжается, как и планировалось. Таким образом, в настоящее время мы не видим необходимости в плане Б», — сказал он.

Так, 6 мая в компании сообщили, что было проложено уже 48% магистралей «Северного потока —2», что соответствует установленному графику.

Таким образом, США не смогут повлиять на работу газопровода, убеждён эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Они будут постоянно провоцировать и Россию, и Европу, будут постоянно пугать, будут требовать от европейцев, чтобы они открыли рынки для своего СПГ, но само по себе это не касается эффективности газопровода. Будет иметь значение то, насколько его заполнят и насколько будут действовать новые правила ЕС», — заключил в разговоре с RT эксперт.