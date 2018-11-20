«Тактика выкручивания рук»: почему Южная Корея и США не могут договориться о плате за размещение американских войск

Соединённые Штаты и Южная Корея не смогли достичь компромисса по вопросу стоимости пребывания американских войск на Корейском полуострове, сообщают корейские СМИ со ссылкой на дипломатические источники. Ранее Вашингтон потребовал, чтобы Сеул увеличил свою долю в финансировании размещения военнослужащих США на полуострове. По мнению экспертов, позиция американской стороны отражает общую линию администрации Дональда Трампа по отношению к своим союзникам. Политологи считают, что в достижении компромисса, несмотря на противоречия, заинтересованы оба государства.

Во время очередных переговоров в Гонолулу представители США и Южной Кореи не смогли достичь компромисса по вопросу оплаты пребывания в стране американских войск. Об этом 19 ноября сообщил агентству «Рёнхап» источник в южнокорейском МИД.

«Достигли определённого прогресса, но к окончательному согласию прийти не удалось», — заявил дипломат на условиях анонимности.

Отмечается, что переговоры прошли в столице штата Гавайи Гонолулу ещё на прошлой неделе. Следующий их раунд намечен на декабрь.

Между тем в конце текущего года завершается действие Соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Республикой Корея о специальных мерах 1991 года, которое регламентирует вопросы пребывания американских военных на юге Корейского полуострова. Согласно последней его версии южнокорейская сторона ежегодно платила 960 млрд вон ($850 млн) за пребывание американских военных на своей территории.

Однако теперь американская сторона требует увеличить эту сумму до 1,5 трлн вон ($1,3 млрд). Сеул против, а США настаивают, что именно столько необходимо для оплаты «услуг» по развёртыванию на полуострове в случае необходимости стратегических вооружений — бомбардировщиков, подводных лодок и авианосцев.

В результате переговоры по продлению соглашения зашли в тупик, и в новый 2019 год группировка американских военных на корейской земле численностью 28,5 тыс. человек может войти без надлежащего юридического обоснования своего присутствия.

Не готовы платить

Нынешний раунд американо-южнокорейских переговоров девятый по счёту. Стартовали они ещё весной текущего года, но стороны так и не пришли к согласию. Южнокорейская сторона отмечает, что не против американского военного присутствия, но не готова платить сумму, запрашиваемую Вашингтоном. Как отмечает «Рёнхап», цифра в 1 трлн вон является психологически важной для южнокорейских налогоплательщиков.

«У Южной Кореи сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. Страна переживает падение темпов роста экономики, снижение занятости населения. Поэтому их вовсе не радует перспектива дополнительных трат на содержание американского контингента, который ещё и играет роль тормоза для развития межкорейского диалога и разрядки», — отметил в беседе с RT руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

По словам эксперта, командование расквартированных в Южной Корее американских войск постоянно создаёт проблемы на пути межкорейских контактов, например, чинит препятствия для соединения железных и шоссейных дорог.

«Дело в том, что если Север и Юг помирятся, то рухнет миф о северокорейской угрозе и исчезнет само основание для дальнейшего пребывания американских военных в Южной Корее», — подчеркнул Жебин.

По словам заведующего Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая, в том, что Сеул сейчас не может себе позволить увеличить финансирование американских войск, виноват сам Вашингтон.

Южнокорейская валюта - воны

Reuters

© Kim Hong-Ji

«Есть трудности и из-за торговой войны между США и КНР, — пояснил RT Толорая. — Китай закупал у Южной Кореи комплектующие для многих видов продукции, поставляемой на американский рынок. Сейчас этот источник дохода для южнокорейского бизнеса закрывается. Так что у Южной Кореи сейчас лишних денег в бюджете точно нет».

«Принципиальная позиция»

Президент США Дональд Трамп последовательно настаивает на том, чтобы американские союзники увеличивали свой вклад в поддержание общей обороны. Это распространяется и на соглашения о пребывании американских войск за рубежом.

«Когда дело касается таких богатых стран, как Саудовская Аравия, Япония, Южная Корея, почему мы субсидируем их военных, — задавался вопросом в сентябре 2018 года Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Виргиния. — Они будут платить нам. Проблема в том, что их об этом никто никогда не спрашивал».

Эксперты предполагают, что вслед за Южной Кореей Вашингтон может потребовать повышения платы за содержание американских баз и с других партнёров.

«Для Трампа идея, что страны должны платить США за услуги по обеспечению безопасности, является принципиальной. Поэтому здесь дело даже не столько в деньгах, сколько в принципе — Трамп пытается доказать, что может нажимом брать, всё, что считает нужным», — пояснил мотивацию американского лидера Георгий Толорая.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

В свою очередь, Александр Жебин видит в позиции американского президента и экономические причины.

«Эти попытки направлены, помимо прочего, на стремление сократить огромный государственный долг США. Белый дом хочет заставить иностранные государства содержать за свой счёт американские войска на своей территории, и это при том, что это военное присутствие направлено на доминирование США в политической и других сферах жизни этих стран», — отмечает политолог.

Рост противоречий

В результате, по мнению экспертов, разногласия между Южной Кореей и США усиливаются.

«Сам факт, что проблема обсуждается и возникли разногласия говорит о том, что у определённой части южнокорейского руководства нарастает раздражение американской тактикой выкручивания рук», — отмечает Александр Жебин.

Одновременно становятся явными противоречия и на других направлениях сотрудничества, прежде всего северокорейском.

После ряда трёх успешных встреч южнокорейского президента Мун Чже Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына север и юг ведут переговоры по снижению напряженности на границе, даже уменьшают число постов в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. Обсуждается и объединение железнодорожных и автомобильных сетей двух государств, открытие авиасообщения. В планах совместная борьба за заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Reuters

© Korea Summit Press Pool

США после саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне текущего года не могут похвастаться большими успехами на этом направлении. КНДР продолжает настаивать на отмене санкций, а Вашингтон выступает против, требуя полной денуклеаризации.

10 октября 2018 года министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва выступила за отмену односторонних санкций Южной Кореи против КНДР. В ответ Трамп заявил, что этого не произойдёт.

«Они не сделают этого без нашего одобрения. Они ничего не делают без нашего одобрения», — заявил журналистам американский президент.

По словам Толорая, из-за угрозы роста противоречий для США выгоднее было бы уступить Южной Корее и отказаться от требований увеличить плату за американское военное присутствие.

«Сейчас корейско-американский союз подвергается серьёзным испытаниям, скорее всего, советники Трампа рекомендуют ему отложить спор о финансировании военных сил, уступить. Но вряд ли Дональд Трамп к этому готов», — считает политолог.

С другой стороны, по словам Толорая, Сеул не хочет лишаться военной поддержки Вашингтона и поэтому будет искать компромисс, не рискуя усугубить и без того непростые из-за разногласий по Северной Корее отношения с США.

«Вероятно, Сеул и Вашингтон придут к какому-то компромиссу, — согласен Александр Жебин. — Но эта история только подчёркивает, что и население, и правящие элиты многих стран, где размещены американские силы, уже испытывают определённую усталость от американской военщины».