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Тактика Тихановской подействовала: ЕС принял новые меры против Белоруссии

17 декабря 2020, 23:40  •  103 • Политика
ЕС ввёл в действие третий список санкций против Белоруссии после жалобы Тихановской на отсутствие помощи и слабость Европы.
В Европейском союзе приняли уже третий по счёту список санкций против Белоруссии. Под него попали компании, которые ЕС назначил причастными к фальсификации результатов президентских выборов, а также ответственными за "насилие и необоснованные аресты".
Новый пакет санкций был принят вскоре после того, как объявившая себя избранным президентом Белоруссии Светлана Тихановская пожаловалась, что Европа недостаточно ей помогает. Также политик заявляла, что считала ЕС всесильным, но тот показал свою слабость перед главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В Брюсселе сигнал приняли и на скорую руку собрали третий санкционный пакет. Под санкции попали: ЗАО "Белтехэкспорт", девелоперская компания Dana Holdings, государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" в Управлении делами президента, IT-компания Synesis, ОАО "Электромеханический завод "АГАТ", АО "140-й ремонтный завод" и Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ). Какое отношения все они имеют к "фальсификации результатов президентских выборов" или к "насилию и необоснованным арестам", вопрос открытый. Больше похоже на устранение конкурентов и месть за срыв летних планов белорусской оппозиции по организации забастовок заводских рабочих.
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