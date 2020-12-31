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Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - видео
31 декабря 2020, 01:10 • 34 • Политика
ВСУ бьют зажигательными снарядами по позициям армии ДНР. Речь идёт о запрещённых фосфорных боеприпасах.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донбасс из запрещённых зажигательных снарядов. Видеодоказательство военного преступления опубликовал на YouTube военкор Семён Пегов.
На кадрах видно, как снаряды падают на землю и поджигают всё вокруг. По словам основателя проекта WarGonzo и военкора Семёна Пегова, это запрещённые фосфорные боеприпасы.
- пишет он на своём Telegram-канале WarGonzo.
Напомним, что все последние годы ВСУ систематически нарушают любые заключённые мирные договорённости и устраивают обстрелы как позиций ополченцев, так и районы, где находятся мирные жители.
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