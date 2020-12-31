Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - видео

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Донбасс из запрещённых зажигательных снарядов. Видеодоказательство военного преступления опубликовал на YouTube военкор Семён Пегов.

На кадрах видно, как снаряды падают на землю и поджигают всё вокруг. По словам основателя проекта WarGonzo и военкора Семёна Пегова, это запрещённые фосфорные боеприпасы.

ВСУ бьют зажигательными снарядами по позициям армии ДНР,

- пишет он на своём Telegram-канале WarGonzo.

Напомним, что все последние годы ВСУ систематически нарушают любые заключённые мирные договорённости и устраивают обстрелы как позиций ополченцев, так и районы, где находятся мирные жители.