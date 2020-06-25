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Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"

25 июня 2020, 00:00  •  87 • Политика
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников рассказал, как у оппозиционера Алексея Навального забрали "моральную гирьку" - постоянное "козыряние" больными детьми, которым якобы не помогает государство. Эксперт объяснил, в чём состояла тактика Путина.
В обращении к нации 23 июня президент России Владимир Путин объявил о введении прогрессивного налогообложения. Люди, зарабатывающие больше пяти миллионов рублей в год, будут платить не 13%, а 15% НДФЛ, но только с той суммы, которая указанный заработок превышает. Деньги планируется направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Школьников назвал такое решение более чем правильным, но недостаточным. По его мнению, нужно и дальше повышать налог, делая "поднимающуюся лестницу", а НДФЛ для малоимущих отменить. Он напомнил, что на Западе в своё время была хорошая ставка прогрессивного налога. Тогда был период максимальной напряжённости с СССР.
"Именно из страха, что у них может произойти социальный взрыв, социальное неприятие и ориентация на Советский Союз, они шли на то, чтобы богатые делились с бедными хотя бы так", - объяснил экономист.
На вопрос, нельзя ли объяснить объявленную меру тем, что слова Андрея Белоусова (и. о. премьер-министра на время болезни Михаила Мишустина) дошли до президента, Школьников ответил весьма лаконично.
"Я бы назвал это теневой победой здравого смысла. Можно и фамилии говорить, но самое лучшее это здравый смысл", - произнёс он в беседе с Царьградом.
Оппозиционер Алексей Навальный неоднократно козырял тем, что отчаявшимся семьям с тяжелобольными детьми приходится собирать деньги всем миром. Мол, государство им не помогает. Теперь государство намерено помогать. Быть может, в решении ввести прогрессивную шкалу был политический подтекст?
"Это надо было делать даже не столько из-за Навального и из-за козыря. Когда на телеканалах, в интернете, через фонды происходит сбор с неравнодушных людей средств вместо того, чтобы государству взять и потратить деньги на детей, – это абсолютно аморальная ситуация. Государство обязано заботиться обо всех своих гражданах. Если человеку плохо, если ребёнок больной, необходимо не собирать деньги со всех, а именно чётко, понятно выделять", - убеждён Школьников.
По его словам, любой, кто начнёт возмущаться нововведением, автоматически будет выглядеть аморально.
"После того как мы сделали первый шаг, следующие шаги будут проще. То есть не нужно будет уже привязывать такой моральный признак, такую моральную гирьку на весы ставить, чтобы добиваться нужного результата. И формально всё сделано правильно", - подчеркнул экономист.
Он назвал решение Владимира Путина тактически грамотным ходом.

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