Тактика на измор: Зачем России нужен Лукашенко • 95 • Политика Градус напряжения в Белоруссии резко снизился – протестная активность, несмотря на продолжающиеся через мессенджеры призывы к беспорядкам и забастовкам, упала. Но это была, по классике жанра, только первая часть проекта под названием "Украина 2.0: Свергнуть Батьку". Сейчас наступает вторая – взять страну на измор. По традиционной схеме – с помощью санкционного давления. Следующим этапом станет подготовка новых президентских выборов, на которых постараются Батьке противопоставить "согласованную альтернативу". Автор:

Александр Степанов Собственно, Запад ясно дал понять – Александр Лукашенко на посту главы Белоруссии их не устраивает. И включил привычный механизм раскачивания ситуации – давление через санкции. "Выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми, они не соответствовали международным стандартам, и мы не признаём их результатов. ЕС солидарен с народом Белоруссии и не признаёт безнаказанности. Европейский союз скоро введёт санкции против значительного числа тех, кто виновен в насилии, репрессиях и фальсификации выборов", – заявил глава ЕС Шарль Мишель по окончании специального саммита лидеров Европейского союза по Белоруссии. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что страны ЕС "единогласно поддержали решение о введении санкций". Лукашенко, кстати, отреагировал спокойно: назвал эти совещания "заседаловками" и предложил прежде, чем вмешиваться в дела его страны, разобраться со своими проблемами: внести в повестку дня своих совещаний вопросы "жёлтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее, – заявил он. Если ЕС вводит санкции против Батьки – значит, он уже определился с будущим Ужесточение риторики в отношении белорусских событий, однако, означает только одно: борьба за дальнейший курс Белоруссии вступает в новую фазу: либо из неё сделают некое подобие Украины после 2014 года, либо – произойдёт реальная интеграция с Россией. Лукашенко перешёл в контрнаступление. Значит, то, другое наступление, захлебнулось. Он должен был определиться – с кем он: с Западом или с нами. И он определился, что и видно по реакции Запада. Собственно говоря, они для нас главная лакмусовая бумажка, что произошло. Раз они вводят санкции против Лукашенко – следовательно, он определился, – полагает учредитель Царьграда Константин Малофеев. Естественно, за кадром остались события, которые не могут быть известны широкой публике: шли серьёзнейшие переговоры по различным закрытым и секретным каналам – через уполномоченных и спецпредставителей. Лукашенко слишком долго балансировал на грани, пытаясь не поссориться с Западом и не навлечь, вместе с тем, гнев Кремля. Теперь, кажется, он свой выбор всё-таки сделал. Фото: пресс-служба президента Белоруссии И, по всей видимости, те, западные, переговоры с Батькой завершились – ничем, безрезультатно. А наши, соответственно, увенчались успехом. "Я уверен, что российское руководство ставило вопрос именно так: если он желает поддержки и чтобы мы относились к попыткам давления на Белоруссию, как на агрессию внутри Союзного государства, то это и надо иметь в виду. А западные спецслужбы тоже понимают, что одно – бороться с белорусским КГБ, а другое – с российской ФСБ. И ещё посмотрим, насколько их хватит в этой борьбе", – отметил Малофеев. Методички по протестам для уставшего народа Информационная раскачка, в любом случае, продолжается – и в либеральных СМИ (сетевых белорусских и либеральных российских), и, главным образом, в телеграм-каналах, выступивших на белорусских выборах основным источником альтернативной, то есть не государственной информации, к которой все привыкли. И которая, следует признать, всем порядком надоела. Новый вариант подачи новостей оказался востребованным – он выдавал то, чего не показывали официальные СМИ. Сейчас, анализируя то, как это происходило, очевидно: всё готовилось заранее – нанимались стрингеры, которые в нужный момент, с "правильных" ракурсов, делали "молнии" – и отсылали их в редакционный центр, расположенный... в Варшаве; разрабатывались методички поведения на митингах; сигналы для сбора толпы; свозилась атрибутика (те самые бело-красно-белые флаги, в частности, что символизировали во время Великой Отечественной преданность националистов германским оккупантам). Есть искусственная манипуляция народным недовольством – и понятно, что это не на пустом месте возникло. Это подогретый, но уже существовавший "компот". И вот здесь Александру Григорьевичу надо будет делать вывод. От чего устал народ? Народ устал, собственно говоря, от местечковости, – уверен Константин Малофеев. Слишком долго Минск пытался балансировать: то ли качнуться в сторону "свободной Европы", то ли сделать очередной шаг на сближение с Москвой. И народ, соответственно, перестал понимать, где правда: сначала ему говорят, что Запад плохой, потом – что Россия вот-вот приберёт Белоруссию, лишив её самостоятельности. "Мы создаём Союзное государство, в котором, вместе с ЕврАзЭС (с Казахстаном, Киргизией и Арменией), получается уже под 200 миллионов человек. И поэтому в такой большой общности у Белоруссии есть полный шанс уцелеть, а у белорусов – зажить совершенно иной жизнью, в которой не надо будет бесконечно разбираться и отстаивать некие "корпоративные интересы". Белоруссия – часть русского народа, часть славян, часть, если угодно, Русского мира, и она, волею случая и событий 1991-го, оказалась отрезана на этом небольшом участке земли", – объясняет учредитель Царьграда. Европа устроила кастинг на звание главного белорусского оппозиционера А в Европе пока что проводят кастинг на звание главы белорусской оппозиции. Первый вариант, очевидный – Светлана Тихановская, которая сначала зачитала какое-то обращение с призывом не нагнетать, говорила, что не ощущает себя способной возглавить протесты, потом – получив, видимо, в обмен какие-то гарантии – уехала в Литву, переждала некоторое время и вновь сделала заявление – мол, всё, решилась, теперь точно: готова стать "национальным лидером", "держите меня, сограждане, вот она я какая". Но не факт, что такую переменчивую особу выведут на главную роль. Потому что в Польше ещё один экс-претендент на пост президента Белоруссии, Валерий Цепкало, весьма настойчиво предлагает себя в качестве "первого оппонента Лукашенко": он добился приёма у главы польского МИДа Яцека Чапутовича, где поставил вопрос о поддержке забастовок. То есть – понимаете, что происходит? Ещё один "манекен" совершенно открыто, никого не стесняясь, просит прямой помощи за рубежом на дальнейшее поддержание протестов. В канцелярии польского премьера сообщили о новом главе МИД На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях, – сообщил Цепкало. Одновременно, пока происходит этот торг, продолжается максимальный наезд на Лукашенко в информационном поле – это уже задел на будущее, с обвинениями в убийствах, отвязных силовиках, спущенных им, вроде церберов, на людей, и так далее. "Надоел этот Лука, давайте выйдем и скажем ему об этом!" И накрутка будет идти дальше – таковы правила этой игры на выживание. Все ошибки и просчёты, которые допускал прежде и делает сейчас Батька, идут ему в минус. Ведь, собственно, как всё начиналось – ещё до того, как были представлены результаты выборов (не будем сейчас говорить об их достоверности или фальшивости; даже сами противники Лукашенко, кстати, говорят: да, он победил, но точно не набрал 80 процентов)? В одном месте, в другом, в третьем появились выкрики: "Надоел этот Лука! Пойдёмте, громко скажем об этом, чтобы он знал!" Да, вышли. И сказали. Громко. И он услышал. И увидел, кстати, тоже: не просто людей, стихийно вышедших на площади и выступающих против него, но то, что эти выступления организованы: там есть плакаты, символика, лозунги. Он видит, что этот процесс никакой не хаотичный, а вполне себе структурированный, что в нём есть координаторы, информационное сопровождение и так далее. А вскоре – раз, и возникает объявление о создании какого-то координационного совета (то есть нового правительства, в изгнании). И всё это – на плечах тех людей, которые вышли по призыву высказать своё недовольство. И на плечах друзей тех, кто, может быть, погиб, побывал в СИЗО. Единственный шанс у белорусов – это определиться. Если ты, на самом деле, соответственно, мирный гражданин, у которого нет желания устраивать революцию, то зачем тебе идти в толпе на улице? Другое дело – те, кто осознанно это делает, представляя какие-то силы – литовский "околофутбол", польских хулиганов или белорусских нациков, которые получали, в своё время, и от Лукашенко деньги, чтобы за антирусскую повестку топить. Но тогда надо чётко понимать, что человек, выходящий на улицу в таких условиях, принимает этот риск на себя, – считает Константин Малофеев. И силовики, никто здесь не пытается опровергать очевидного, могут действовать неадекватно – и за это, в любом случае, они тоже должны отвечать. Константин Малофеев уверен: у Белоруссии нет иного пути для сохранения страны, кроме интеграции с Россией. Фото: телеканал "Царьград" С другой стороны, все мы хорошо помним уроки майдана, когда спецназ "Беркут" обвиняли в насилии, а потом выяснилось, что за этим всем стояли грузинские снайперы, которые вели стрельбу по выбранным живым мишеням с крыш. А потом, когда люди падали, в толпе "специально обученные" участники орали, что это сделал "Беркут". И теперь организаторам нужны провокации и подставы: ради этого, не сомневается Малофеев, всё и затевалось. "Вот теперь Лукашенко, который пережил сейчас такой сложнейший период, благодаря поддержке и твердой спине России, должен этого не забыть. И русские в Белоруссии, и сторонники полноценного культурного и другого сплочения с братским русским народом, не должны быть в таком же загоне, как и те провокаторы, которые сейчас собирались его сносить. Где русские организации, разрешённые в Белоруссии? Почему русские, которые говорят о том, что мы – часть Русского мира, преследуются, как эти "западники"? А если он наконец определился, то, Александр Григорьевич, давайте достроим наше Союзное государство и вернёмся в то состояние, когда русские и белорусы существовали на протяжении веков в единой стране", – делает вывод учредитель Царьграда. Западу не нужна равноправная Белоруссия: Он видит в ней свою колонию Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу: "Мы можем согласиться, но..." Есть, по его мнению, вполне конкретные точки взаимодействия, которые нужны и России, и Белоруссии в рамках единого пространства. С одной стороны – экономика, совершенно другие коммунальные тарифы, иные цены на газ (как внутрироссийские), рынки труда, пищевой продукции, промышленности, программы субсидирования для крупных производств. "Те же МАЗы, поставляемые в Иран или Африку, смогут получать от Российского экспортного центра субсидии, и поскольку это сильно усилит белорусскую промышленность, то, соответственно, отразится и на благосостоянии простых белорусов", – приводит пример Константин Малофеев. Россия, в свою очередь, тоже получит выгоду – продукция из Белоруссии как ещё одна альтернатива тому импорту, что мы потеряли из-за европейских санкций. Но это уже будут не зарубежные товары, а "свои". И такая интеграция станет хорошим примером – обратным негативной истории "развода" с Украиной. Чтобы все увидели разницу между тем, что бывает, когда есть союз с Россией, и что происходит при разладе с нами: когда падает уровень жизни населения, когда общий негатив, когда нет никакой ясности в будущем. То есть – вот Белоруссия, наш братский народ, и какая у него стала жизнь вместе с Россией. А вот – братский украинский народ, во главе которого сейчас клоуны, идиоты, кровавые маньяки, который не пошёл с нами, и простые украинцы от этого страдают, – резюмирует Малофеев. Но будем откровенны: сейчас всё зависит от позиции не только самого Лукашенко, но и простых белорусов. Хочется верить всё-таки в здравый смысл – в то, что народ там отдаёт себе отчёт, что Запад совершенно не заинтересован принять Белоруссию как равноправное государство в свою систему, а Европе выгодна полная колонизация республики – как культурная, так и экономическая. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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