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Тактика и стратегия боевиков в сирийском Идлибе

19 февраля 2020, 11:54  •  25 • Аналитика

В субботу «Интерфакс» со ссылкой на российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получают от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), бронетехнику и форму турецкой армии.


Под прикрытием мирного населения


Ранее в СМИ прошла информация, что исламские террористы сбили с помощью ПЗРК два сирийских вертолёта. Один – неподалеку от города Найраб провинции Идлиб. Второй – в провинции Алеппо. Пилоты погибли. Таких зенитных комплексов в арсенале джихадистов раньше не было. Также появились фото боевиков с комплектующими к ПЗРК китайского производства.



Теперь стоит ожидать от террористов новых провокаций. Удивляться тут нечему, провокации стали составной частью тактики террористов, противостоящих правительственным силам Башара Асада.

Так, после перемирия, объявленного в зоне деэскалации в январе, боевики запрещённой в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» стали обстреливать из артиллерии и миномётов находящиеся в пределах их досягаемости западные районы города Алеппо.

В сутки делали в среднем по 20 обстрелов. Их целью были жилые кварталы. Поэтому большую часть погибших составило мирное население. Западные СМИ легко отнесли эти жертвы на счёт правительственных сил, в очередной раз обвинили в «варварстве» сирийского лидера.

Инициаторов провокации они не заметили. Как не заметили и обстрелов боевиками гуманитарных коридоров из Идлиба, организованных на время перемирия для выхода мирных жителей из опасных зон. Эту тактику (задержать население в своих опорных пунктах) джихадисты начали применять ещё со времени своих первых поражений в боях с правительственными войсками Сирии.

Населением, как живым щитом, террористы прикрывали свои коммуникации, боевые позиции и пункты управления. На этот раз такая тактика не принесла нужного джихадистам результата. В ответ на их провокации правительственные войска, несмотря на объявленное перемирие, атаковали террористов и стали теснить их вглубь зоны деэскалации.

Как складывался успех правительственных сил


Наступлению армии Асада боевики противопоставили свою обычную тактику. Вначале они контратаковали правительственные силы небольшими мобильными группами по 15-20 человек на четырёх-пяти пикапах с крупнокалиберными пулемётами.

Сила, конечно, не ахти какая, но когда одномоментно с разных направлений появлялось до двух десятков таких групп, это дезориентировало наступающих. А также сдерживало развитие операции правительственных сил. Впрочем, они сумели приспособиться к этой тактике и развить успех наступления.

В конце января джихадисты применили другой тактический приём. Вечером, в тёмное время суток, предварительно обстреляв позиции правительственных сил из установок залпового огня, «баллономётов» и отбомбившись с кустарных беспилотников, боевики начали атаку одновременно с двух направлений.

На северном фланге наступающие войска Асада атаковало порядка 200 боевиков запрещённой в России группировки «Исламская партия Туркестана»*. Их поддерживали 20 пикапов с крупнокалиберными пулемётами, один танк, два БМП и столько же начинённых взрывчаткой «джихад-мобилей».

На южном фланге действовали более 250 джихадистов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». С ними шли 34 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, два танка, боевая машина пехоты и тоже два заминированных автомобиля террористов-смертников.

Обе группировки смогли вклиниться в оборону правительственных войск на глубину 1,2-1,3 км и по фронту – на 3,5-2,5 км соответственно. Как сообщил ТАСС российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «В ходе наступления незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийских правительственных войск уничтожено до 50 боевиков и до 90 получили ранения. Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными».



Это был последний серьёзный успех боевиков. Потом их позиции посыпались. Террористы стали уходить в Идлиб под прикрытие появившихся там турецких войск. Правительственные силы быстро взяли под полный контроль территорию вокруг города Алеппо, освободив порядка 30 населенных пунктов, прилегающих к нему с запада и севера. Всего с начала наступления в Идлибе армия Башара Асада освободила уже треть этой провинции.

Однако вернёмся к сообщению «Интерфакса» и задумаемся о последствиях недальновидных действий турецких властей. Ведь Анкара так и не смогла обеспечить выполнение договорённостей, в которых она брала на себя обязательство отделить террористов от сирийской оппозиции и убрать боевиков из провинции Идлиб.

Иными словами, Турция полностью не контролирует группировку «Хайат Тахрир аш-Шам». Потому трудно представить, где ещё проявятся поставленные в Идлиб ПЗРК, равно, как и ряженые в турецкую форму террористы. Горячих точек, где воюют сейчас исламисты, в этом регионе много.
Геннадий Грановский

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