Тактика финской армии в 1941-1944 годах • 40 • Аналитика

Большинство финских офицеров высшего ранга прошли немецкую военную школу времен Первой мировой войны и на них большое влияние оказала немецкая тактика ведения боевых действий. Но собственный опыт накапливался, у многих во время интервенции в Советскую Карелию в 1918-1922 гг., почти у всех во время Зимней войны. Помимо этого, географические и природные особенности местности, где финнам предстояло наступать в 1941 г., также диктовали свои условия. Кроме того, изучение тактических приемов РККА в Зимней войне и данные разведки. Все это наслаивалось и в итоге привело к тому, что финны имели свою тактику боевых действий, отличную как от немецкой, так и от советской. Цель данной статьи – изучение тактики финских войск при наступлении, в обороне, при отступлении, при отражении наступательных действий частей РККА в 1941-1944 гг. на основании документов из Центрального архива Министерства обороны.



Нужно отметить, что на финскую тактику оказали воздействие особенности самой линии фронта, которые, в свою очередь, диктовались особенностями местности. Карельский фронт не был сплошным, между частями были огромные пустоты; линий коммуникации было крайне мало. Печальные итоги этого были ясны еще в Зимней войне, поэтому в 1941 г. командиры РККА старались избежать повторения печального опыта финской кампании, а порой даже использовать особенности местности в свою пользу. Однако в 1941 г. командиры РККА всеми силами пытались сократить фронт обороны. Г.Н. Куприянов писал: «надо укорачивать фронт, стянуть всю кондопожскую группу к Медвежьегорску. Заняв Кондопогу, противник упрется в озеро, и дальше на восток он все равно не пройдет. А мы за счет озера укоротим фронт почти на 200 км» [1, стр. 122].







Наступательная тактика финских войск в 1941 году

Так какие же основные методы, какова была основная тактика финнов в наступлении 1941 г.? Во-первых, это попытки любым способом избежать лобовых атак. За все время боя 337-го сп в окружении и при выходе из него финны лишь один раз предпринимали попытку лобовой атаки. Воздействовать финны пытались на фланги. Это отмечено и в докладе командира 337-го сп (Ребольское направление), это же заметно при изучении боев после оккупации Петрозаводска. Так, 8 октября 1941 г. во время боя на реке Анга «противник открыл сильный огонь из минометов и автоматов и пошел в наступление на левый фланг» [1, стр. 72]. Как и в Зимней войне, финны применяли тактику обходов, но уже не для полного окружения части, а для перерезания основной коммуникации. Так, 15 октября 1941 г. во время боя за деревню Святнаволок 3-й батальон 25-го пехотного полка пошел в обходной маневр, перерезал дорогу в 3 км севернее Святнаволока и окружил 131-й стрелковый полк РККА. При проведении обходного маневра финны старались использовать просеки, перед началом обхода разведывали господствующие высоты для дальнейшей обороны с использованием этих высот. Оборону они занимали или флангом вперед и назад, или же круговую, в зависимости от особенностей местности. При этом в обходной маневр финны всегда берут с собой минометы мелкого и среднего калибра, и используют всю их огневую мощь. Главная цель обходного маневра – вынудить бойцов РККА идти на прорыв или на вывод силы без материальной части.



Отдельной особенностью финской тактики в 1941 г. было то, что они не начинали преследования отступающих частей, по причине, вероятнее всего, нежелания вступать в открытый бой.



Используя зажигательные снаряды и пули, финны поджигали лес и расчищали себе сектор обстрела, а порой просто «выкуривали» части РККА с выгодных позиций. Начальник штаба 337-го сп майор Иван Васильевич Обыденкин отмечал крайне редкое появление мелких групп противника в тылу наших частей и огромную боязнь финнов оказаться в окружении [2].



3 октября 1941 г., капитан Украинцев, начальник Второго отдела Штаба 123-й сд ЛенФ, составил документ, где описывал тактику наступательных действий финнов в 1941 г. Этот документ особенно важен по причине того, что природно-географические условия Карельского перешейка отличаются от условий Карелии и на Карельском перешейке финны в чем-то изменяли свою тактику, что мотивировалось вышеуказанными причинами.



Как пишет Украинцев, «наступлению отдельных подразделений рота-батальон предшествует активная разведка флангов и в тылу мелкими группами отделение-взвод. При открытии организованного огня, как правило, наступающие подразделения рассеиваются и скрываются в глубине»[3]. Также Украинцев отмечал, что финны просачиваются мелкими группами вглубь обороны и на флангах постепенно накапливают как можно больше войск и оружия, пытаясь создать впечатление окружения у частей РККА. Однако Украинцев пишет, что вместе с вышеуказанными действиями финны действуют «одновременно с лобовым нажимом на более слабых участках фронта»[3], в то время как в Карелии, как минимум на Ребольском направлении, по словам майора Обыденкина, «избегают лобовых атак»[2]. Чем же это можно объяснить? По мнению автора, причиной этому стало то, что Карельский перешеек с 1917 г. входил в состав Финляндии и эту территорию финны хорошо знали, что могло придать им смелости в действиях. Неспроста же Обыденкин, в частности, объясняет редкость применения финнами мелких групп в тылу наших войск тем, что «действия ведутся на нашей территории» [2]. В отчете Украинцева пишется, что при начале отступления частей РККА финны выбрасывают подвижные группы и стремятся отрезать пути отхода, а отступающие части держать под воздействием автоматического огня с флангов. Самокатчики и легкие отряды, образуемые в «отряды преследования» действовали путем глубокого обхода и охвата для создания вторичного окружения и предупреждения возможности занятия отступающими нового рубежа обороны.



2 сентября 1941 г. начальник штаба 27-й сд подполковник Полукаров писал начальнику отдела боевой подготовки Штаба 7-й Армии майору Гурьеву о том, что действия финской армии оставались прежними. В первую очередь, на тот момент тактика финнов заключалась в том, что действовали они небольшими группами, имеющими цель выход в тыл наших частей и выход на коммуникации, а также создание видимости окружения частей. Основной тактической ударной единицей был батальон с приданными минометами и артиллерией. Может сложиться мнение, что это похоже на партизанскую войну, но далее пишется, что «с начала войны, они (финны. – Прим. авт.) действуют более крупной группой, как батальон при поддержке огня артиллерии и минометов, которые как правило используются децентрализованно. <…> отдельные орудия часто меняют свои позиции» [4]. Лобовых атак, как уже писалось, финны избегали, били, в основном, по флангам. Помимо минометного огня (а минометы, как уже писалось выше, финны брали в свои обходные маневры) их поддерживает вся мощь артиллерийского огня с фронта. И тут нужно отметить, что артиллерии у финнов в 1941 г. действительно было больше, чем у частей РККА. Так, на кондопожском направлении в середине октября 1941 г. соотношение сил в легких орудиях составляло одно орудие у РККА против 2,5 орудий у финнов (12 орудий против 30) [1, стр. 93]. Доклад Полукарова завершался следующей фразой: «Данных о действии танков и кавалерии нет, так как не было случая их применения» [4]. Кавалерийские полки «Хяме» и «Уусима», включенные в состав группы Ойнонен, начнут свои активные боевые действия лишь месяц спустя, в начале октября 1941 г.



6 августа 1941 г. старший лейтенант Подуров, начальник штаба 81-го Краснознаменного сп, написал начальнику Штаба 54-й сд доклад «Действия финской армии в настоящей войне и применения ей тактики в борьбе против Красной Армии». Зачем продавали «Газпром»



Согласно данным доклада, финны действительно вели массированный минометный и артиллерийский огонь, но не прицельный, от чего процент поражения от артогня был действительно небольшой. Однако Подуров отмечает, что огонь оказывает отрицательное влияние на моральное состояние бойцов. Автоматчики, как и минометчики, также вели неприцельный огонь. Также в докладе описывается то, кем являлись «кукушки» на войне 1941-1944 гг.: «Большой урон наносят отдельные кукушки, пробирающиеся в тыл и усаживающихся перед передним краем обороны, которые под шумом арт-стрельбы или же пулеметов ведут огонь по нашим солдатам и командирам, но как только кукушка израсходует все патроны, то сматывается из тыла или же с переднего края. Оставаясь один, финский автоматчик он все-же продолжает действовать и наносит поражения внезапным своим огнем с деревьев» [5]. Как отмечал Подуров, в наступательном бою финны воюют пассивно, при соприкосновении с обороной они расползаются по всему переднему краю в поисках флангов дабы действовать на окружение. «Финны не умеют так-же преследовать отходящего противника, боятся идти на его плечах, когда обороняющий отходит. Значит наступательная тактика у них проработана слабо» [5]. Минометы у финнов были «кочующие», что затрудняло возможность определения их местоположения. Всех раненых и убитых финны с поля боя выносили, а также отмечалось то, что у финнов была хорошо отработана взаимопомощь. В пункте 6 доклада писалось, что «финны очень боятся артиллерии и минометов Красной армии. При обстреле с нашей стороны финны разбегаются и прячутся в окопах, щелях между камнями. <…> Финны очень боятся зенитных пулеметов» [5]. Это же подтверждается данными, относящимися уже к 1944 г., а конкретно – к Выборгской операции. «В 06.00 утра 10 июня 1944 года советская артиллерия снова открыла огонь. За два часа двадцать минут артиллерия 21-й Армии выпустила 192690 снарядов и мин. 13-я Воздушная армия отработала по целям на передовой силами 172 бомбардировщиков. По тылам и позициям артиллерии нанесли удар еще 139 бомбардировщиков. Завершающим аккордом подготовки четвертого сталинского удара стал одновременный налет 176 штурмовиков и залп тяжелых реактивных минометов по финской передовой. Всего на финские позиции обрушился 9151 снаряд «Катюш». Как отметили после этого советские офицеры, «наступление наши части вели на достаточно деморализованного противника» [6].



Тактика финнов в обороне и при отступлении

Нужно сказать, что финский театр боевых действий Великой Отечественной войны характеризовался долгой позиционной войной. Части буквально врылись в землю Карельского перешейка и Карелии и плотно удерживались на занимаемых рубежах. 7-я отдельная Армия и Карельский фронт провел лишь несколько локальных наступательных операций в 1942 г.



К сентябрю 1941 г. финские войска на Карельском перешейке вышли на линию Карельского укрепленного района. Активные бои шли вплоть до ноября, после чего линия фронта стабилизировалась и там началась позиционная война, длившаяся вплоть до начала Выборгской наступательной операции 9 июня 1944 г. В Карелии линия фронта стабилизировалась к декабрю 1941 г., в ходе наступательный действий финской армии была оккупирована большая часть КАССР и даже часть современной Вологодской области. Рассмотрим же тактику финнов в обороне.



В докладе начальника штаба 461-го сп 142-й Краснознаменной сд капитана Жилина, написанного начальнику второго отделения Штаба 142-й ксд 10 декабря 1941 г. описываются действия и тактика финских частей за период с 1 по 10 декабря 1941 г., то есть уже после прекращения активной фазы боевых действий на Карельском перешейке (142-я ксд входила в состав 23 А ЛенФ, оборонявшейся на Карельском перешейке).







Финны занимали оборону на широком фронте, учитывая и используя особенности территории – «все открытые местности хорошо пристрелены всеми видами огневых средств» [7]. Расположение огневых средств финнов было следующим: с флангов расположены станковые пулеметы и минометы калибра 81 мм, прилегающая местность простреливается прицельным автоматным и артиллерийским огнем. Финны вырыли окопы полного профиля и ходы сообщения, впереди которых фугасы натяжного действия. В закрытой и плохо простреливаемой местности финны ставили проволочное заграждение в 3-4 кола, впереди которых минные поля, подвесные гранаты и фугасы. На деревьях сидели «кукушки» — но не снайперы, а автоматчики с большим запасом патронов. Для препятствия ведения разведки частями РККА финны днем и ночью ведут бесцельный ружейно-пулеметный и минометных огонь, а также освещают местность ракетами и даже прожекторами. «Северный поток 2»: санкции США и компромисс России



Описывать финскую оборону не имеет смысла, поскольку устройство финской обороны на Карельском перешейке (Линия VT) хорошо описана в сети Интернет и на эту тему есть даже литература (см. Балашов Е. Линия ВТ. Финская оборонительная позиция на Карельском перешейке. 1942-1944/Е. Балашов, И. Шереметьев. – Санкт-Петербург: Карелико, 2016.). Финские укрепления в Карелии, а именно Линия PSS, Линия U, Медвежьегорский укрепленный район, входивший в Масельскую линию обороны, изучены хуже, но по ним также можно найти достоверную и качественную информацию в сети Интернет. Рассмотрим же тактику финнов при прорыве их обороны.



Тактика финнов при прорыве переднего края обороны

В докладе заместителя начальника Штаба 7-й Отдельной армии полковника Пешехонцева «Тактика действий финской армии при наступлении наших войск», написанного 12 июня 1943 г. пишется, что финны чрезвычайно упорно обороняли свою главную полосу обороны. При обороне они опирались на искусственные заграждения и на сосредоточенный артиллерийско-минометный огонь. Во время артподготовки РККА гарнизоны огневых точек на переднем крае обороны прятались в укрытиях, а на переднем крае оставались наблюдатели, которые поднимали тревогу при начале атаки частей РККА. Из огневых точек начинается ураганный ружейно-пулеметный огонь и эти точки приходится подавлять огнем орудий прямой наводкой. Если же атака РККА начинается внезапно в ночное время, посты боевого охранения убегают, поднимая тревогу, а части с переднего края обороны, не оказывая сопротивления, разбегаются из землянок по траншеям. Огневые точки, находящиеся в глубине обороны, открывают беспорядочный огонь на шум. После недолгой передышки финны начинают ураганный артиллерийско-минометный обстрел перед передним краем своей обороны, а затем и по занятым частями РККА траншеям. При этом «передний край своей обороны у финнов точно пристрелян артиллерией и минометами» [8, л. 103]. Первые попытки контратак финнов частями из глубины обороны носят неорганизованный характер. Контратаки повторяются часто, при этом с каждой новой атакой финнов все больше. В случае неудачи контратак, в район боевых действий стягиваются силы с соседних неактивных участков обороны, причем даже резервы других частей. Все атаки финнов носят ожесточенный характер и часто доходят до рукопашных схваток. Так, в докладе Пешехонцева упоминается бой за высоту «Верблюд» 7 ноября 1942 г. Во время боя финны произвели 27 контратак. Бои за высоту «Верблюд» упоминаются в книге П. Бограда «От Заполярья до Венгрии».



Пешехонцев упоминает о том, что, «отбив траншею и принудив наши войска немного отойти, финны на флангах траншеи оставляют несколько автоматчиков, вооруженных ручными гранатами, а середину демонстративно оставляют. Наши подразделения, преследуя отходящего противника, снова занимают траншею. Автоматчики с обоих флангов обрушиваются на них гранатами и огнем из автоматов» [8, л. 104].



Тактика финнов во время боя в глубине их обороны

Если части РККА прорываются сквозь передний край обороны, то финны открывают сосредоточенный заградительный артиллерийско-минометный и ружейно-пулеметный огонь, имея целью остановить продвижение наших частей. Почему не будет Pax Germanica



Затем финны начинают накапливать силы, в том числе и огневые – они маневрируют траекториями стоящей на огневых позициях тяжелой артиллерии, а также перебрасывают легкие батареи и минометы. Накопив силы, к началу вторых или третьих суток с начала наступления РККА финны начинают организованное контрнаступление с предварительной артминометной подготовкой и при поддержке артиллерии и минометов. Основной удар ложится, как и при наступлении, на фланги вклинившихся частей. С фронта же действуют небольшие силы. При этом до начала контрнаступления небольшие группы автоматчиков финнов проникают в тыл наших войск и нарушают управление боем, а также препятствуют подноске боеприпасов. Затем эти группы резко усиливаются подходящими силами, закрепляются на выгодном рубеже и прерывают подход и подвод боеприпасов и подкреплений. «Характерной особенностью действий противника на этом этапе является то, что он чрезвычайно быстро закрепляется на занятых рубежах». [8, л. 104]. Далее финны быстро восстанавливают разрушенные в ходе боя и артналета позиции. Огонь финской артиллерии корректировался с воздуха, но деятельность финской авиации была крайне не активной. Еще в 1941 г. отмечалось, что «в оборонительном бою финны стойкие вояки, в обороне дерутся упорно и настойчиво, могут быстро производить оборонительные сооружения, искусно применяя маскировку» [5].



Другим интересным документом, описывающим тактику финнов в обороне, является доклад «Особенности в тактике и новых средствах борьбы противника», написанный 16 апреля 1943 г., вероятно, начальником разведывательного отдела Штаба Карельского фронта генералом-майором Поветкиным Филиппом Филипповичем. В нем нам интересно лишь одно предложение: «Характерное понижение политико-морального уровня личного состава финской армии для наступательных операций» [9].



12 августа 1943 г. заместитель начальника Разведывательного отдела Штаба КарФ по войсковой разведке и информации подполковник Антонов в «Докладе об особенностях тактики и выявленных новых средств борьбы противника» писал, что «единственным своеобразным мероприятием финского командования на летний период» [10] было то, что финны усилили охрану флангов основной группировки и стыков между направлениями тактическими резервами, для борьбы с разведывательной деятельностью РККА и партизан, чьи группы заходили глубоко в тыл противника.



Интересны данные из доклада врио оперативного отдела 110-го стрелкового корпуса 21-й Армии майора Михайлова «О некоторых особенностях тактики финских войск по опыту боев корпуса на Карельском перешейке», составленном 8 июля 1944 г., то есть когда активные боевые действия на Карельском перешейке уже подходили к концу.



Как отмечал Михайлов, оборона промежутков между опорными пунктами финнов осуществляется небольшими группами или парами автоматчиков. Активны снайперы. «В противоположность немцам село отрывается от дорог и действует в лесу, стремясь к фланговым контратакам». [11, л. 9]. Систему огня финны строили по принципу огневых мешков. При наступлении частей РККА финны активно используют ведение заградогня из минометов. Огонь ведется метко. Противник «чрезвычайно чувствителен к обходу и, как правило бой в окружении не ведет, а отходит». [11]



Заключение

Резюмируя все вышесказанное, нужно сделать вывод, что в 1941 г. наступательная тактика у финнов была плохо проработана – в отчетах командиров РККА отмечается то, что финны не преследовали наши отступающие части, избегали лобовых атак, старались все больше «партизанить». Однако «партизанили» они большими силами, предавая больше значения действиям маневренной пехоты, способной бить по флангам или по тыловым районам, уважали минометы, которые таскали с собой практически постоянно, а также нужно отметить хорошее взаимодействие пехоты и артиллерии финской армии. Но в 1944 г. финны допустили ошибку: из-за того, что раз в квартал женатые (раз в четыре месяца — холостые) военнослужащие Финляндии получали краткосрочный десятидневный отпуск, который они получили и незадолго до начала советского наступления, боеспособность финской армии снизилась на 20%. По этой же причине число пехотных батальонов в дивизии снизилось с девяти до семи. Меньше сажать - больше бизнесовать



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3. ЦАМО, Ф. 6774, Оп. 0008046, Дело: 0001, Л. 75.

4. ЦАМО, Ф. 1106, Оп. 0000001, Дело: 0014, Л. 3.

5. ЦАМО, Ф. 6357, Оп. 0697532с, Дело: 0002, Л. 53.

6. https://karhu1977.livejournal.com/473740.html.

7. ЦАМО, Ф. 1368, Оп. 1, Дело: 18, Л. 34.

8. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 677, Л. 101.

9. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 466, Л. 246.

10. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 677, Л. 151.

11. ЦАМО, Ф. 1002, Оп. 1, Дело: 48, Л. 67. Большинство финских офицеров высшего ранга прошли немецкую военную школу времен Первой мировой войны и на них большое влияние оказала немецкая тактика ведения боевых действий. Но собственный опыт накапливался, у многих во время интервенции в Советскую Карелию в 1918-1922 гг., почти у всех во время Зимней войны. Помимо этого, географические и природные особенности местности, где финнам предстояло наступать в 1941 г., также диктовали свои условия. Кроме того, изучение тактических приемов РККА в Зимней войне и данные разведки. Все это наслаивалось и в итоге привело к тому, что финны имели свою тактику боевых действий, отличную как от немецкой, так и от советской. Цель данной статьи – изучение тактики финских войск при наступлении, в обороне, при отступлении, при отражении наступательных действий частей РККА в 1941-1944 гг. на основании документов из Центрального архива Министерства обороны.Нужно отметить, что на финскую тактику оказали воздействие особенности самой линии фронта, которые, в свою очередь, диктовались особенностями местности. Карельский фронт не был сплошным, между частями были огромные пустоты; линий коммуникации было крайне мало. Печальные итоги этого были ясны еще в Зимней войне, поэтому в 1941 г. командиры РККА старались избежать повторения печального опыта финской кампании, а порой даже использовать особенности местности в свою пользу. Однако в 1941 г. командиры РККА всеми силами пытались сократить фронт обороны. Г.Н. Куприянов писал: «надо укорачивать фронт, стянуть всю кондопожскую группу к Медвежьегорску. Заняв Кондопогу, противник упрется в озеро, и дальше на восток он все равно не пройдет. А мы за счет озера укоротим фронт почти на 200 км» [1, стр. 122].Так какие же основные методы, какова была основная тактика финнов в наступлении 1941 г.? Во-первых, это попытки любым способом избежать лобовых атак. За все время боя 337-го сп в окружении и при выходе из него финны лишь один раз предпринимали попытку лобовой атаки. Воздействовать финны пытались на фланги. Это отмечено и в докладе командира 337-го сп (Ребольское направление), это же заметно при изучении боев после оккупации Петрозаводска. Так, 8 октября 1941 г. во время боя на реке Анга «противник открыл сильный огонь из минометов и автоматов и пошел в наступление на левый фланг» [1, стр. 72]. Как и в Зимней войне, финны применяли тактику обходов, но уже не для полного окружения части, а для перерезания основной коммуникации. Так, 15 октября 1941 г. во время боя за деревню Святнаволок 3-й батальон 25-го пехотного полка пошел в обходной маневр, перерезал дорогу в 3 км севернее Святнаволока и окружил 131-й стрелковый полк РККА. При проведении обходного маневра финны старались использовать просеки, перед началом обхода разведывали господствующие высоты для дальнейшей обороны с использованием этих высот. Оборону они занимали или флангом вперед и назад, или же круговую, в зависимости от особенностей местности. При этом в обходной маневр финны всегда берут с собой минометы мелкого и среднего калибра, и используют всю их огневую мощь. Главная цель обходного маневра – вынудить бойцов РККА идти на прорыв или на вывод силы без материальной части.Отдельной особенностью финской тактики в 1941 г. было то, что они не начинали преследования отступающих частей, по причине, вероятнее всего, нежелания вступать в открытый бой.Используя зажигательные снаряды и пули, финны поджигали лес и расчищали себе сектор обстрела, а порой просто «выкуривали» части РККА с выгодных позиций. Начальник штаба 337-го сп майор Иван Васильевич Обыденкин отмечал крайне редкое появление мелких групп противника в тылу наших частей и огромную боязнь финнов оказаться в окружении [2].3 октября 1941 г., капитан Украинцев, начальник Второго отдела Штаба 123-й сд ЛенФ, составил документ, где описывал тактику наступательных действий финнов в 1941 г. Этот документ особенно важен по причине того, что природно-географические условия Карельского перешейка отличаются от условий Карелии и на Карельском перешейке финны в чем-то изменяли свою тактику, что мотивировалось вышеуказанными причинами.Как пишет Украинцев, «наступлению отдельных подразделений рота-батальон предшествует активная разведка флангов и в тылу мелкими группами отделение-взвод. При открытии организованного огня, как правило, наступающие подразделения рассеиваются и скрываются в глубине»[3]. Также Украинцев отмечал, что финны просачиваются мелкими группами вглубь обороны и на флангах постепенно накапливают как можно больше войск и оружия, пытаясь создать впечатление окружения у частей РККА. Однако Украинцев пишет, что вместе с вышеуказанными действиями финны действуют «одновременно с лобовым нажимом на более слабых участках фронта»[3], в то время как в Карелии, как минимум на Ребольском направлении, по словам майора Обыденкина, «избегают лобовых атак»[2]. Чем же это можно объяснить? По мнению автора, причиной этому стало то, что Карельский перешеек с 1917 г. входил в состав Финляндии и эту территорию финны хорошо знали, что могло придать им смелости в действиях. Неспроста же Обыденкин, в частности, объясняет редкость применения финнами мелких групп в тылу наших войск тем, что «действия ведутся на нашей территории» [2]. В отчете Украинцева пишется, что при начале отступления частей РККА финны выбрасывают подвижные группы и стремятся отрезать пути отхода, а отступающие части держать под воздействием автоматического огня с флангов. Самокатчики и легкие отряды, образуемые в «отряды преследования» действовали путем глубокого обхода и охвата для создания вторичного окружения и предупреждения возможности занятия отступающими нового рубежа обороны.2 сентября 1941 г. начальник штаба 27-й сд подполковник Полукаров писал начальнику отдела боевой подготовки Штаба 7-й Армии майору Гурьеву о том, что действия финской армии оставались прежними. В первую очередь, на тот момент тактика финнов заключалась в том, что действовали они небольшими группами, имеющими цель выход в тыл наших частей и выход на коммуникации, а также создание видимости окружения частей. Основной тактической ударной единицей был батальон с приданными минометами и артиллерией. Может сложиться мнение, что это похоже на партизанскую войну, но далее пишется, что «с начала войны, они (финны. – Прим. авт.) действуют более крупной группой, как батальон при поддержке огня артиллерии и минометов, которые как правило используются децентрализованно. <…> отдельные орудия часто меняют свои позиции» [4]. Лобовых атак, как уже писалось, финны избегали, били, в основном, по флангам. Помимо минометного огня (а минометы, как уже писалось выше, финны брали в свои обходные маневры) их поддерживает вся мощь артиллерийского огня с фронта. И тут нужно отметить, что артиллерии у финнов в 1941 г. действительно было больше, чем у частей РККА. Так, на кондопожском направлении в середине октября 1941 г. соотношение сил в легких орудиях составляло одно орудие у РККА против 2,5 орудий у финнов (12 орудий против 30) [1, стр. 93]. Доклад Полукарова завершался следующей фразой: «Данных о действии танков и кавалерии нет, так как не было случая их применения» [4]. Кавалерийские полки «Хяме» и «Уусима», включенные в состав группы Ойнонен, начнут свои активные боевые действия лишь месяц спустя, в начале октября 1941 г.6 августа 1941 г. старший лейтенант Подуров, начальник штаба 81-го Краснознаменного сп, написал начальнику Штаба 54-й сд доклад «Действия финской армии в настоящей войне и применения ей тактики в борьбе против Красной Армии».Согласно данным доклада, финны действительно вели массированный минометный и артиллерийский огонь, но не прицельный, от чего процент поражения от артогня был действительно небольшой. Однако Подуров отмечает, что огонь оказывает отрицательное влияние на моральное состояние бойцов. Автоматчики, как и минометчики, также вели неприцельный огонь. Также в докладе описывается то, кем являлись «кукушки» на войне 1941-1944 гг.: «Большой урон наносят отдельные кукушки, пробирающиеся в тыл и усаживающихся перед передним краем обороны, которые под шумом арт-стрельбы или же пулеметов ведут огонь по нашим солдатам и командирам, но как только кукушка израсходует все патроны, то сматывается из тыла или же с переднего края. Оставаясь один, финский автоматчик он все-же продолжает действовать и наносит поражения внезапным своим огнем с деревьев» [5]. Как отмечал Подуров, в наступательном бою финны воюют пассивно, при соприкосновении с обороной они расползаются по всему переднему краю в поисках флангов дабы действовать на окружение. «Финны не умеют так-же преследовать отходящего противника, боятся идти на его плечах, когда обороняющий отходит. Значит наступательная тактика у них проработана слабо» [5]. Минометы у финнов были «кочующие», что затрудняло возможность определения их местоположения. Всех раненых и убитых финны с поля боя выносили, а также отмечалось то, что у финнов была хорошо отработана взаимопомощь. В пункте 6 доклада писалось, что «финны очень боятся артиллерии и минометов Красной армии. При обстреле с нашей стороны финны разбегаются и прячутся в окопах, щелях между камнями. <…> Финны очень боятся зенитных пулеметов» [5]. Это же подтверждается данными, относящимися уже к 1944 г., а конкретно – к Выборгской операции. «В 06.00 утра 10 июня 1944 года советская артиллерия снова открыла огонь. За два часа двадцать минут артиллерия 21-й Армии выпустила 192690 снарядов и мин. 13-я Воздушная армия отработала по целям на передовой силами 172 бомбардировщиков. По тылам и позициям артиллерии нанесли удар еще 139 бомбардировщиков. Завершающим аккордом подготовки четвертого сталинского удара стал одновременный налет 176 штурмовиков и залп тяжелых реактивных минометов по финской передовой. Всего на финские позиции обрушился 9151 снаряд «Катюш». Как отметили после этого советские офицеры, «наступление наши части вели на достаточно деморализованного противника» [6].Нужно сказать, что финский театр боевых действий Великой Отечественной войны характеризовался долгой позиционной войной. Части буквально врылись в землю Карельского перешейка и Карелии и плотно удерживались на занимаемых рубежах. 7-я отдельная Армия и Карельский фронт провел лишь несколько локальных наступательных операций в 1942 г.К сентябрю 1941 г. финские войска на Карельском перешейке вышли на линию Карельского укрепленного района. Активные бои шли вплоть до ноября, после чего линия фронта стабилизировалась и там началась позиционная война, длившаяся вплоть до начала Выборгской наступательной операции 9 июня 1944 г. В Карелии линия фронта стабилизировалась к декабрю 1941 г., в ходе наступательный действий финской армии была оккупирована большая часть КАССР и даже часть современной Вологодской области. Рассмотрим же тактику финнов в обороне.В докладе начальника штаба 461-го сп 142-й Краснознаменной сд капитана Жилина, написанного начальнику второго отделения Штаба 142-й ксд 10 декабря 1941 г. описываются действия и тактика финских частей за период с 1 по 10 декабря 1941 г., то есть уже после прекращения активной фазы боевых действий на Карельском перешейке (142-я ксд входила в состав 23 А ЛенФ, оборонявшейся на Карельском перешейке).Финны занимали оборону на широком фронте, учитывая и используя особенности территории – «все открытые местности хорошо пристрелены всеми видами огневых средств» [7]. Расположение огневых средств финнов было следующим: с флангов расположены станковые пулеметы и минометы калибра 81 мм, прилегающая местность простреливается прицельным автоматным и артиллерийским огнем. Финны вырыли окопы полного профиля и ходы сообщения, впереди которых фугасы натяжного действия. В закрытой и плохо простреливаемой местности финны ставили проволочное заграждение в 3-4 кола, впереди которых минные поля, подвесные гранаты и фугасы. На деревьях сидели «кукушки» — но не снайперы, а автоматчики с большим запасом патронов. Для препятствия ведения разведки частями РККА финны днем и ночью ведут бесцельный ружейно-пулеметный и минометных огонь, а также освещают местность ракетами и даже прожекторами.Описывать финскую оборону не имеет смысла, поскольку устройство финской обороны на Карельском перешейке (Линия VT) хорошо описана в сети Интернет и на эту тему есть даже литература (см. Балашов Е. Линия ВТ. Финская оборонительная позиция на Карельском перешейке. 1942-1944/Е. Балашов, И. Шереметьев. – Санкт-Петербург: Карелико, 2016.). Финские укрепления в Карелии, а именно Линия PSS, Линия U, Медвежьегорский укрепленный район, входивший в Масельскую линию обороны, изучены хуже, но по ним также можно найти достоверную и качественную информацию в сети Интернет. Рассмотрим же тактику финнов при прорыве их обороны.В докладе заместителя начальника Штаба 7-й Отдельной армии полковника Пешехонцева «Тактика действий финской армии при наступлении наших войск», написанного 12 июня 1943 г. пишется, что финны чрезвычайно упорно обороняли свою главную полосу обороны. При обороне они опирались на искусственные заграждения и на сосредоточенный артиллерийско-минометный огонь. Во время артподготовки РККА гарнизоны огневых точек на переднем крае обороны прятались в укрытиях, а на переднем крае оставались наблюдатели, которые поднимали тревогу при начале атаки частей РККА. Из огневых точек начинается ураганный ружейно-пулеметный огонь и эти точки приходится подавлять огнем орудий прямой наводкой. Если же атака РККА начинается внезапно в ночное время, посты боевого охранения убегают, поднимая тревогу, а части с переднего края обороны, не оказывая сопротивления, разбегаются из землянок по траншеям. Огневые точки, находящиеся в глубине обороны, открывают беспорядочный огонь на шум. После недолгой передышки финны начинают ураганный артиллерийско-минометный обстрел перед передним краем своей обороны, а затем и по занятым частями РККА траншеям. При этом «передний край своей обороны у финнов точно пристрелян артиллерией и минометами» [8, л. 103]. Первые попытки контратак финнов частями из глубины обороны носят неорганизованный характер. Контратаки повторяются часто, при этом с каждой новой атакой финнов все больше. В случае неудачи контратак, в район боевых действий стягиваются силы с соседних неактивных участков обороны, причем даже резервы других частей. Все атаки финнов носят ожесточенный характер и часто доходят до рукопашных схваток. Так, в докладе Пешехонцева упоминается бой за высоту «Верблюд» 7 ноября 1942 г. Во время боя финны произвели 27 контратак. Бои за высоту «Верблюд» упоминаются в книге П. Бограда «От Заполярья до Венгрии».Пешехонцев упоминает о том, что, «отбив траншею и принудив наши войска немного отойти, финны на флангах траншеи оставляют несколько автоматчиков, вооруженных ручными гранатами, а середину демонстративно оставляют. Наши подразделения, преследуя отходящего противника, снова занимают траншею. Автоматчики с обоих флангов обрушиваются на них гранатами и огнем из автоматов» [8, л. 104].Если части РККА прорываются сквозь передний край обороны, то финны открывают сосредоточенный заградительный артиллерийско-минометный и ружейно-пулеметный огонь, имея целью остановить продвижение наших частей.Затем финны начинают накапливать силы, в том числе и огневые – они маневрируют траекториями стоящей на огневых позициях тяжелой артиллерии, а также перебрасывают легкие батареи и минометы. Накопив силы, к началу вторых или третьих суток с начала наступления РККА финны начинают организованное контрнаступление с предварительной артминометной подготовкой и при поддержке артиллерии и минометов. Основной удар ложится, как и при наступлении, на фланги вклинившихся частей. С фронта же действуют небольшие силы. При этом до начала контрнаступления небольшие группы автоматчиков финнов проникают в тыл наших войск и нарушают управление боем, а также препятствуют подноске боеприпасов. Затем эти группы резко усиливаются подходящими силами, закрепляются на выгодном рубеже и прерывают подход и подвод боеприпасов и подкреплений. «Характерной особенностью действий противника на этом этапе является то, что он чрезвычайно быстро закрепляется на занятых рубежах». [8, л. 104]. Далее финны быстро восстанавливают разрушенные в ходе боя и артналета позиции. Огонь финской артиллерии корректировался с воздуха, но деятельность финской авиации была крайне не активной. Еще в 1941 г. отмечалось, что «в оборонительном бою финны стойкие вояки, в обороне дерутся упорно и настойчиво, могут быстро производить оборонительные сооружения, искусно применяя маскировку» [5].Другим интересным документом, описывающим тактику финнов в обороне, является доклад «Особенности в тактике и новых средствах борьбы противника», написанный 16 апреля 1943 г., вероятно, начальником разведывательного отдела Штаба Карельского фронта генералом-майором Поветкиным Филиппом Филипповичем. В нем нам интересно лишь одно предложение: «Характерное понижение политико-морального уровня личного состава финской армии для наступательных операций» [9].12 августа 1943 г. заместитель начальника Разведывательного отдела Штаба КарФ по войсковой разведке и информации подполковник Антонов в «Докладе об особенностях тактики и выявленных новых средств борьбы противника» писал, что «единственным своеобразным мероприятием финского командования на летний период» [10] было то, что финны усилили охрану флангов основной группировки и стыков между направлениями тактическими резервами, для борьбы с разведывательной деятельностью РККА и партизан, чьи группы заходили глубоко в тыл противника.Интересны данные из доклада врио оперативного отдела 110-го стрелкового корпуса 21-й Армии майора Михайлова «О некоторых особенностях тактики финских войск по опыту боев корпуса на Карельском перешейке», составленном 8 июля 1944 г., то есть когда активные боевые действия на Карельском перешейке уже подходили к концу.Как отмечал Михайлов, оборона промежутков между опорными пунктами финнов осуществляется небольшими группами или парами автоматчиков. Активны снайперы. «В противоположность немцам село отрывается от дорог и действует в лесу, стремясь к фланговым контратакам». [11, л. 9]. Систему огня финны строили по принципу огневых мешков. При наступлении частей РККА финны активно используют ведение заградогня из минометов. Огонь ведется метко. Противник «чрезвычайно чувствителен к обходу и, как правило бой в окружении не ведет, а отходит». [11]Резюмируя все вышесказанное, нужно сделать вывод, что в 1941 г. наступательная тактика у финнов была плохо проработана – в отчетах командиров РККА отмечается то, что финны не преследовали наши отступающие части, избегали лобовых атак, старались все больше «партизанить». Однако «партизанили» они большими силами, предавая больше значения действиям маневренной пехоты, способной бить по флангам или по тыловым районам, уважали минометы, которые таскали с собой практически постоянно, а также нужно отметить хорошее взаимодействие пехоты и артиллерии финской армии. Но в 1944 г. финны допустили ошибку: из-за того, что раз в квартал женатые (раз в четыре месяца — холостые) военнослужащие Финляндии получали краткосрочный десятидневный отпуск, который они получили и незадолго до начала советского наступления, боеспособность финской армии снизилась на 20%. По этой же причине число пехотных батальонов в дивизии снизилось с девяти до семи.1. Столепова Н.Н. Рубежи Кондопоги/Н.Н. Столепова. – Петрозаводск: изд-во «ПетроПресс», 2015. – 198 с.2. Попов Д.А. Советско-финская война 1941-1944: боевой и численный состав, боевая характеристика дивизий, соотношение сил, прирост войск Карельского фронта 7-й Отдельной Армии и 23-й Армии Ленинградского фронта/Д.А. Попов. – Петрозаводск: Версо, 2019. – 32 с.3. ЦАМО, Ф. 6774, Оп. 0008046, Дело: 0001, Л. 75.4. ЦАМО, Ф. 1106, Оп. 0000001, Дело: 0014, Л. 3.5. ЦАМО, Ф. 6357, Оп. 0697532с, Дело: 0002, Л. 53.6. https://karhu1977.livejournal.com/473740.html.7. ЦАМО, Ф. 1368, Оп. 1, Дело: 18, Л. 34.8. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 677, Л. 101.9. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 466, Л. 246.10. ЦАМО, Ф. 214, Оп. 1437, Дело: 677, Л. 151.11. ЦАМО, Ф. 1002, Оп. 1, Дело: 48, Л. 67. Денис Попов, автор книг по истории советско-финского противостояния Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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