«Тактический тупик»: в США указали на недостаточный анализ отчёта по антироссийским санкциям

Управление контртеррористической и финансовой разведки Минфина США представило недостаточный анализ влияния российских политически значимых лиц и полугосударственных организаций на ключевые сектора экономики страны. Подготовка таких материалов предусмотрена законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Выводы представлены в аудите Генерального инспектората ведомства, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, ответ управления по этой теме состоял всего из пяти предложений, что в будущем может помешать руководящим лицам в Вашингтоне разрабатывать меры «по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации». Между тем опрошенные RT эксперты отметили, что такой аудит демонстрирует снижающиеся аналитические способности сотрудников Минфина США, отвечающих за и так неэффективную санкционную политику Вашингтона.

Минфин США представил недостаточный анализ подверженности ключевых секторов экономики США влиянию со стороны российских политически значимых лиц и полугосударственных организаций. В аудите Генерального инспектората Минфина США говорится, что ведомство подготовило отчёт по этой теме, состоящий всего из пяти предложений.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который объединил несколько законопроектов, предписывающих президенту США ввести санкции в отношении Ирана, России и Северной Кореи.

Согласно этому закону, Министерство финансов США было обязано вместе с Госдепом и директором американской Национальной разведки представить конгрессу доклад «о деятельности олигархов и полугосударственных организаций Российской Федерации».

Предоставленный Минфином отчёт включает в себя пять пунктов, касающихся, в частности, определения самых значимых высокопоставленных политических деятелей и олигархов, приближённых к «российскому режиму», государственных структур, а также даётся оценка потенциального эффекта от введения дополнительных санкций.

В целом отмечается, что представленный конгрессу доклад отвечает требованиям аудиторов, однако анализ подверженности ключевых секторов экономики США влиянию со стороны российских политически значимых лиц и полугосударственных организаций не устроил Генеральный инспекторат Минфина США. Так, ведомству было поручено рассмотреть российское влияние на американский банковский сектор, страхование, рынки недвижимости и ценных бумаг.

«Ответ Министерства финансов, подготовленный во исполнение данной статьи, состоит из пяти предложений. Четырём секторам экономики, упомянутым в законе, посвящено по одному предложению. Оформленный таким образом анализ представляется недостаточным», — подчёркивается в аудите.

Как отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, переговоры по санкциям в отношении России уже показывали, что люди из Минфина и Госдепа США, отвечающие за новые ограничения, плохо представляют, чего они хотят ими добиться.

Reuters

«Недостаточная осведомлённость» для дальнейших санкций

Кроме того, как говорится в аудите, остаётся неясным, какая группа Управления контртеррористической и финансовой разведки — подразделения Минфина США — несёт ответственность за анализ подверженности ключевых секторов экономики США влиянию со стороны России. Уточняется, что распределение обязанностей не было задокументировано.

Согласно документу, в результате подготовленный подразделением Минфина США ответ был составлен «на основе информации из открытых источников, доступных в интернете, и без опоры на результаты какой-либо аналитической работы Министерства финансов».

Отсутствие полноценной информации, как отмечается в документе, может помешать американским ответственным лицам принимать решения по новым инициативам, направленным на «противодействие агрессии со стороны России».

«Отсутствие других источников информации может ограничить понимание лицами, ответственными за разработку политики и принятие решений, того, насколько подвержены ключевые сектора экономики США влиянию со стороны российских политически значимых лиц и полугосударственных организаций, и может не обеспечить заинтересованные лица необходимой информацией для принятия ключевых решений и разработки дальнейших законодательных инициатив в поддержку мер по противодействию агрессии со стороны Российской Федерации», — говорится в аудите Генерального инспектората Минфина США.

Незнание санкциям не помеха

27 февраля на сайте конгресса США был опубликован обновлённый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций в отношении России.

Так, несколько его разделов посвящены санкциям против России в энергетической и финансовой отраслях. Документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России.

Кроме того, в случае одобрения законопроекта санкции будут введены в отношении тех финансовых институтов, которые, по мнению США, поддерживали «вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации». Однако российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы в других государствах.

Главы, посвящённые санкциям против России, частично состоят из дополнений к уже действующему закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и также содержат новые предложения.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, новый пакет американских санкций — это очередная «шизоидная история».

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Что касается последнего всплеска санкций, который произошёл совсем недавно, — это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией», — заявил Медведев.

Он отметил, что в настоящее время «консолидация элит в Америке происходит на почве борьбы с президентом Трампом».

По его мнению, происходящее в значительной степени связано не с отношениями России и Америки, а с внутренними проблемами США.

«К этим санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми (а мы регулярно обсуждаем, как им противодействовать), но уж точно не нужно их бояться. Наша экономика, безусловно, выдержит любое давление, в том числе и такое», — заявил российский премьер.

В свою очередь, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в разговоре с RT отметил, что Соединённые Штаты ищут новый подход к своей санкционной политике в отношении России, которая демонстрирует свою неэффективность.

«Они, с одной стороны, не могут не продолжать эти санкционные моменты, но пока это всё больше напоминает то, что финансовые аналитики называют «вербальными интервенциями», то есть попытку повлиять на экономическую ситуацию какими-то заявлениями или шагами, которые не имеют юридических последствий, например внесением законопроектов. Пока они находятся в тактическом тупике: те меры, которые они принимают, показывают эффективность, стремящуюся к нулевой, либо ущерб от этих мер для американской стороны примерно такой же, как для российской», — заключил эксперт.