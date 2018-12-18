Тактический манёвр: в Британии глава парламентской оппозиции потребовал провести голосование по вотуму недоверия Мэй

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин потребовал провести в парламенте голосование по вотуму недоверия премьер-министру. При этом кабмин не намерен уделять внимание этому вопросу, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Лидеры других партий также раскритиковали инициативу Корбина, поскольку считают более логичным заявлять о недоверии ко всем тори, а не только к премьер-министру. Аналитики отмечают, что политическая ситуация в Великобритании переживает кризис: из-за брексита правительство оказалось в тупике, а оппозиция склонна положиться на решения консерваторов, поскольку по итогам выхода из ЕС значительная часть британского общества так или иначе останется недовольна. По мнению экспертов, должность Мэй — «расстрельная», её карьера закончится вместе с брекситом.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обратился к парламенту с требованием провести голосование по вопросу вынесения вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Оппозиционный политик обосновал это тем фактом, что итоговое голосование в палате общин об условиях сделки по брекситу состоится только в начале 2019 года.

«Совершенно очевидно, недопустимо и неприемлемо месячное ожидание решающего голосования по важнейшему вопросу, касающемуся будущего государства», — сказал Корбин.

По его мнению, Мэй намеревается поставить британских парламентариев перед «неприемлемым выбором» — принять имеющееся соглашение или выйти из ЕС «без сделки». По его словам, подобные действия главы кабмина приводят к «конституционному кризису», архитектором которого она и является.

Корбин подчеркнул, что есть только один способ, который может привести к проведению голосования об условиях сделки по выходу Великобритании из Евросоюза на этой неделе.

«Я выношу на обсуждение следующее предложение: палата общин не доверяет премьер-министру, поскольку она не предоставила депутатам возможность принять участие в важнейшем голосовании по соглашению о выходе (брексите. — RT) и структуре будущих отношений между Великобританией и ЕС», — подчеркнул глава лейбористов.

При этом Sky News со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что британский кабмин не собирается выполнять требование оппозиции и выделять время под этот «спектакль».

Ранее Тереза Мэй сообщила, что члены палаты общин вернутся к обсуждению соглашения об условиях выхода Лондона из состава ЕС после Нового года. При этом само голосование состоится лишь на третьей неделе января.

«Я могу подтвердить, что мы намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января и проведём голосование на следующей после этого неделе», — заявила Мэй.

Изначально голосование в палате общин по документу об условиях брексита должно было состояться 11 декабря, однако Мэй отложила его.

Ранее Консервативная партия Великобритании рассмотрела вопрос о вынесении Мэй вотума недоверия. В результате голосования депутатов-тори премьер-министр получила поддержку большинства, но пообещала, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера на следующих выборах.

Между тем по результатам опроса, проведённого Sky Data, более половины британцев (53% опрошенных) выступают за проведение повторного референдума по брекситу. При этом 36% респондентов выступают за выход Великобритании из состава Евросоюза на условиях сделки, утверждённой ЕС, или без неё.

Участники акции против выхода Великобритании из состава ЕС перед зданием британского парламента

Reuters

© Simon Dawson

«Неподходящее время для вотума недоверия»

Представители других политических сил парламента Великобритании выступили с критикой инициативы Корбина. Так, лидер партии Либеральных демократов Винс Кейбл раскритиковал главу лейбористов за то, что он поднял вопрос о вынесении вотума недоверия конкретно Мэй, а не всему правительству консерваторов.

«Корбин знает, что для того, чтобы предложение о вотуме недоверия было значимым, оно должно относиться ко всему правительству консерваторов. Так он сможет ускорить проведение всеобщих выборов, чего он, по его же словам, хочет. Вместо этого он выбрал своей мишенью не тори и не брексит, а лично Терезу Мэй и уклонился от реальной проблемы», — сказал Кейбл.

Первый министр Шотландии, а также лидер Шотландской национальной партии Никола Стёрджен также с иронией отнеслась к инициативе Корбина.

«Предложение лейбористов о вотуме недоверия премьер-министру, а не всему правительству, приводит к вопросу: «А кого из тори они хотят видеть в роли премьер-министра?» — написала она в Twitter.

В свою очередь, заместитель лидера Североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) Найджел Доддс также отметил, что инициатива лейбористов похожа на театральную постановку.

«Мы не поддержим это предложение, мы не считаем, что сейчас подходящее время», — пояснил он.

«Демонстрация собственной позиции»

Это просто попытка со стороны лидера Лейбористской партии Джереми Корбина высказать свою оппозиционную позицию, считает политолог Александр Асафов.

«Даже когда Тереза Мэй зачитывала свой обвинительный пакт в сторону России по делу Скрипалей, он попытался ей возражать, за что был массово освистан и прямо там же заподозрен в излишних симпатиях к России. Я думаю, что они как раз делают это после голосования однопартийцев, потому что фактически Мэй это ничем не грозит, но свою позицию они проявят», — заметил он.

По его словам, вопрос брексита стал аттракционом национального унижения для Великобритании.

«Учитывая английский стиль ведения политики, который мы изучили за последнее время, это означает, что сейчас никто не может её заменить, потому что должность и позиция Мэй расстрельная, позиция политического смертника. Очевидно, что чем бы брексит ни закончился, политическая карьера Мэй будет завершена», — заметил Асафов в беседе с RT.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер добавил, что лейбористы открыто выражают свою точку зрения по ситуации с брекситом, но говорить о конкретных действиях не приходится.

«Лейбористы вроде бы и могут рассчитывать на победу, но это не очевидно. В любом случае, даже если они и победят, то совершенно непонятно, что будут делать. Потому что проводить новый референдум означает расписываться в собственной слабости. Отказ от брексита — это тоже проявление слабости. Поддерживать нынешнее соглашение после того, как отстранена глава кабмина за это соглашение, тоже неправильно. Они скорее хотели бы, чтобы консерваторы своими силами протащили через парламент неудобное соглашение о брексите, за которое их бы и критиковали», — заметил эксперт в беседе с RT.