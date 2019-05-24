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Тактический ход: Трамп подключил разведку к выяснению обстоятельств слежки на выборах 2016 года
24 мая 2019, 12:09 • 38 • В мире
Белый дом поручил спецслужбам оказать содействие генпрокурору США в расследовании обстоятельств слежки за окружением Дональда Трампа во время президентской кампании 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс. Кроме того, глава государства разрешил Минюсту рассекретить любую информацию, затрагивающую это расследование. Ранее стало известно, что члены команды Трампа могли попасть под наблюдение в преддверии выборов 2016 года. Президент США считает причастных к этому виновными в госизмене. Как отмечают политологи, Республиканская партия намерена обвинить демократов в политической игре, то есть использовать против оппонентов их же тактику.
Президент США Дональд Трамп Reuters © Leah Millis
Глава Белого дома Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую спецслужбы вели во время президентской кампании 2016 года.
В заявлении пресс-службы Белого дома говорится, что соответствующая рекомендация поступила от самого генпрокурора США. Трамп разрешил Минюсту США рассекретить любую информацию, касающуюся этого расследования.
Отмечается, что расследование должно помочь американцам выяснить правду о тех событиях и «восстановить доверие к государственным институтам».
Ранее выяснилось, что во время президентской кампании 2016 года некоторые члены команды Трампа попали под наблюдение спецслужб. Как утверждается, это произошло случайно — слежка якобы велась за иностранцами, которые вступали в контакт с окружением будущего главы государства.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что может быть рассекречена любая информация, которая касается изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.
Напомним, в мае 2017 года в США стартовало расследование Мюллера. Он должен был установить, вступал ли штаб Трампа в сговор с российскими властями. Команда спецпрокурора включала десятки агентов ФБР, которые провели 500 обысков и опросили порядка 500 свидетелей.
В марте 2019 года стало известно, что расследование завершено. Из направленного в конгресс заключения следовало, что признаков «связей» предвыборного штаба действующего президента Трампа с Россией не обнаружено.
Слежка за Трампом
Президент США Дональд Трамп считает, что наблюдение за его штабом было санкционировано администрацией Барака Обамы. Напомним, предыдущий глава государства, будучи демократом, поддерживал в ходе предвыборной гонки Хиллари Клинтон.
Трамп заявил, что причастных к организации слежки за его штабом в 2016 году агентов ФБР следует посадить в тюрьму. Глава Белого дома расценил их действия как госизмену.
Незадолго до этого стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр дал поручение исследовать обстоятельства, при которых было инициировано расследование о предполагаемом сговоре Трампа с Россией. Как заявил Барр в интервью The Wall Street Journal, в тот момент мощь государства «использовалась для шпионажа за американскими гражданами».
В рамках нового расследования генпрокурор США взаимодействует с директором ЦРУ Джиной Хэспел, главой ФБР Кристофером Рэем и руководителем Национальной разведки Соединённых Штатов Дэниелом Коутсом.
Ещё в марте 2017-го Дональд Трамп заявил, что администрация президента Барака Обамы организовала прослушку его офиса во время президентской кампании в 2016 году.
Занимавший в то время пост главы ФБР Джеймс Коми в ходе слушаний в сенате заявил, что у ведомства нет доказательств прослушки офиса Трампа. Однако несколько дней спустя глава комитета палаты представителей США по разведке Девин Нуньес заявил, что с ноября 2016 года по январь 2017-го переговоры команды Трампа были по неосторожности собраны в рамках легальной программы внешней разведки США.
«Я видел доклады разведслужб, которые ясно показывают, что за избранным президентом и его командой наблюдали. Но это совершенно не связано с каким бы то ни было расследованием», — заявил в марте 2017 года Нуньес. Он уточнил, что в полученных материалах не было свидетельств сотрудничества Трампа с Россией.
Кампания против Трампа велась ещё до выборов, но она оказалась недостаточно серьёзной, чтобы помешать ему стать президентом, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Он добавил, что кампания против Трампа продолжалась и после выборов. По мнению политолога, расследование Мюллера указывает именно на это обстоятельство.
«Эта история должна была остановить Трампа. Но с самого начала было понятно, что нет никаких доказательств и для президента она ничем серьёзным не закончится. Было понятно, что миссия носит искусственный характер, она должна была напугать Трампа», — считает Брутер.
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