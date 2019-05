«Тактический ход»: почему Зеленский заявил о намерении провести референдум о переговорах с Москвой • 7 • Украина Референдум на Украине о возможности диалога с Россией — внутреннее дело Киева. Об этом заявили в Кремле, комментируя соответствующую инициативу украинского президента Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ждёт конкретных шагов, в том числе выполнения Минских соглашений. Ранее в администрации президента Украины анонсировали возможное проведение плебисцита о переговорах. Эксперты и источники RT в украинских политических кругах отмечают, что диалог с РФ давно назрел, однако пока неясно, на какие именно вопросы будут отвечать украинцы. © Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS В Кремле прокомментировали инициативу украинского президента о проведении референдума о диалоге с РФ. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, этот вопрос относится к внутренним делам Украины. «Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретных шагов, прежде всего в русле выполнения минских договорённостей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — сказал он. Если идея провести референдум будет воплощена, важно, чтобы от неё был толк, добавил Песков. Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский намерен инициировать референдум о переговорах с Москвой. «Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — подчеркнул чиновник. Гражданам предложат проголосовать по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой и урегулированию конфликта в Донбассе. Для организации плебисцита новым властям Украины предстоит принять закон о референдуме, добавил Богдан. «Оставить националистические речёвки» По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, пока рано говорить о том, к каким результатам приведёт идея Зеленского вынести вопросы отношений с Москвой на референдум. «Во время голосования народ ответит на поставленный вопрос — да или нет. Но неизвестно, как Зеленский сформулирует проблему, на которую жители Украины должны однозначно ответить», — пояснил эксперт в беседе с RT. Похожей точки зрения придерживается и источник RT в украинской партии «Самопомощь». «Владимир Зеленский делает глупости. На самом деле обществу, которому пять лет рассказывали о «враге» — России, трудно будет смириться с мирным соглашением», — заявил он в беседе с RT. Также неясно, какие именно вопросы президент намерен вынести на голосование. Речь может пойти как о встрече лидеров России и Украины, так и о каком-то конкретном плане, отмечает представитель «Самопомощи». «И как Зеленский собирается обсуждать Крым? Представьте, если он признает его российским. Я даже не знаю, в какую страну ему придётся бежать. Так что это маловыполнимая инициатива», — заявил собеседник RT. В свою очередь, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сам по себе план Зеленского — интересный и разумный.Однако референдум может спровоцировать волнения среди националистов, заметил эксперт. «Зеленский не решается взять на себя ответственность за прямые переговоры с Москвой, — отметил эксперт в разговоре с RT. — Возможно, это происходит потому, что он не имеет за спиной никакой серьёзной поддержки, кроме огромного количества избирателей, которые за него проголосовали и разошлись по домам. Поэтому он хочет заручиться в качестве аргумента поддержкой населения». Зеленский пока не знает, как распорядиться тем политическим капиталом, который он получил по итогам избирательной кампании, считает заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков. По словам эксперта, новый президент Украины многие вещи может делать без оглядки на мнение оппонентов — например, он спокойно заявил о роспуске Рады, зная, что она не пользуется популярностью. Reuters

© Valentyn Ogirenk Однако в вопросе отношений с Россией Зеленский не может действовать так смело, считает Поляков. По его словам, любой шаг может оттолкнуть половину электората Зеленского. «Зеленский находится в сложной ситуации — между двух огней, притом что решать вопросы Донбасса невозможно без диалога с Москвой. Зеленский понимает, что, если он примет сейчас какое-то решение, оно может вызвать непредсказуемые последствия для него, особенно в условиях предвыборной кампании в Раду. Поэтому предложение провести референдум — это тонкий тактический ход на время предвыборной кампании с целью оттянуть принятие решений. Понятно, что для подготовки референдума нужно немало времени, на это и делается ставка», — предположил эксперт. Источник RT в украинском кабмине считает, что, заговорив о возможном диалоге с Москвой, Зеленский сделал верный шаг. По его словам, вопрос о возобновлении переговоров с Россией рано или поздно был бы поднят: в этом заинтересованы украинские бизнес-круги и того требует экономическая ситуация. Собеседник RT считает, что последние пять лет показали: компенсировать потери украинской экономики от разрыва связей с Россией невозможно. «Поэтому придётся оставить националистические речёвки и сесть за стол переговоров. Этого от руководства страны уже давно требует бизнес. Видимо, Зеленский решил поднять этот вопрос», — сообщил источник RT в украинском правительстве. Принуждение к компромиссу Пока же Киев намерен применять в отношении России тактику кнута и пряника. Об этом ранее заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. По словам чиновника, недавний призыв Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции был связан с молчанием Москвы в ответ на предложения украинской стороны. В частности, по версии украинской стороны, Москва не согласилась начать переговоры об освобождении украинских граждан, задержанных во время инцидента в Керченском проливе. «Мы должны двигаться к цели. А для достижения цели все доступные способы для нас приемлемы. Как мы знаем, есть два способа — кнута и пряника. С одной стороны, мы, конечно, посылаем все сигналы к власти России, что мы готовы разговаривать и мы готовы к компромиссам», — приводит слова Богдана РИА Новости. Однако Киев готов использовать против Москвы и методы давления — не напрямую, а через обращения к международному сообществу. Цель — вынудить руководство России «принимать те или иные решения». Напомним, накануне Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации, которые прибыли на церемонию инаугурации президента Украины. В своём обращении к делегации США Зеленский попросил Соединённые Штаты о помощи в борьбе с «российской агрессией». «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — заявил тогда Зеленский. При этом, выступая на инаугурации, Зеленский заявил, что готов к диалогу по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе, а первым шагом на этом пути должно стать возвращение домой удерживаемых лиц. Порошенко заявил, что дело против него является попыткой снять ответственность с России Комментируя это заявление, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что новому украинскому лидеру следовало бы начать разговор об обмене задержанными по принципу «всех на всех», как это предусматривается Минскими соглашениями. «Было бы правильно, по-христиански, начать с положения документов об обмене задержанными по принципу «всех на всех», — считает Лавров. По мнению Погребинского, администрация Зеленского всё же готова пойти на уступки в диалоге с Россией. © Zoya Shu/Pool via REUTERS «Если бы Андрей Богдан заявил, что Киев будет действовать с Москвой только по принципу кнута, то это бы означало бескомпромиссную политику в отношении России. Однако в заявлении было сказано «кнута и пряника» — значит, Украина готова найти какое-то компромиссное решение», — считает эксперт. В то же время само заявление Богдана говорит о том, что администрация Зеленского пока плохо знакома с внешнеполитическими реалиями, считают эксперты. «Ни одно государство, включая США, не может говорить с Россией в таком тоне, используя такие термины, как кнут и пряник, — подчеркнул Леонид Поляков. Кадровый подход Тем временем Владимир Зеленский уже успел сделать ряд кадровых назначений. В частности, он назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака, представителем главы государства в кабмине — эксперта его предвыборного штаба по вопросам энергетики Андрея Геруса, первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ) — одного из основателей студии «Квартал 95» Ивана Баканова. Однако не все кадровые перестановки будут положительно восприняты американскими партнёрами Киева, считают эксперты. Прежний кабинет министров формировался во многом под руководством Вашингтона. Так, исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины тогда стала гражданка США Ульяна Супрун. Сейчас самое большое раздражение американской стороны может вызвать назначение на пост главы президентской администрации Андрея Богдана, который во время предвыборной кампании консультировал комика по юридическим вопросам. Ранее он работал в команде Игоря Коломойского — был его советником, когда тот занимал должность главы Днепропетровской ОГА, а потом стал личным адвокатом олигарха. Как сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники в окружении спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера, дипломат настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать Богдана на пост главы АП. Похожей информацией с RT поделился источник в партии «Батькивщина». «Насколько мне известно, США очень недовольны первыми назначениями нового президента в его администрации», — пояснил собеседник RT. Дело в том, что у Коломойского сложились непростые отношения с американской стороной. Так, против него было начато расследование по линии ФБР — об этом сообщило со ссылкой на источники издание The Daily Beast. Сам Коломойский в интервью телепрограмме «Схемы» заявил, что, возможно, ФБР действительно ведёт в отношении него расследование, хотя он не совершал правонарушений. Кроме того, 20 мая стало известно о выдвинутых против Коломойского обвинениях гражданами США Игорем Фруманом и Львом Парнасом в подготовке к убийству. Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани поспешил заступиться за Фрумана и Парнаса, призвав Зеленского арестовать Коломойского. «Миллиардер, украинский олигарх Игорь Коломойский, который находится под расследованием ФБР. Он вернулся на Украину из изгнания в Израиле и первое, что он сделал — стал угрожать американским гражданам. Это настоящий тест для президента. Будет ли он арестован?» — написал юрист. «Под зонтиком ЕС и НАТО»: в Британии призвали обновить политическую элиту Грузии, Украины и Молдавии По мнению Владимира Жарихина, Коломойский вернулся на Украину после того, как почувствовал недовольство американской стороны по отношению к своей персоне. «Он вернулся в Киев и сразу поставил во главу президентской администрации собственного юриста. Очевидно, что интересы олигарха и Вашингтона сейчас расходятся. Но, несмотря на все ресурсы и мощь Коломойского, ему не победить в этой борьбе», — уверен эксперт. Выводы делать пока рано, считает, в свою очередь, Леонид Поляков. Если Порошенко в своё время подвела спешка, с которой он поддерживал Хиллари Клинтон, сильно испортив свои отношения с Трампом, Зеленский пока избегает резких шагов. Игорь Коломойский.

© REUTERS/Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters «Сложно говорить о том, как сложатся отношения Зеленского и Трампа. Сейчас нужно следить за тем, как будет раскручиваться скандал вокруг Коломойского», — считает Поляков. По словам Михаила Погребинского, Вашингтон явно недоволен усилением позиций Коломойского на Украине. На это указывает даже то, что адвокат и друг Трампа лично потребовал арестовать олигарха. «Конечно, получив должность главы администрации президента, Андрей Богдан может перестать зависеть от Коломойского. Но сейчас он действительно сотрудничает с бывшим клиентом, который в скором времени получит рычаги влияния на работу администрации президента Украины», — подытожил эксперт.





