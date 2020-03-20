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Тактический ход? Эрдоган разыграл двух своих солдат в Сирии, словно пешек - эксперты

20 марта 2020, 16:35  •  113 • Политика
Русские эксперты по Ближнему Востоку увидели в трагедии с гибелью двух турецких солдат в сирийском Идлибе тактический ход Эрдогана. Анкара могла попросту разменять своих солдат, словно пешек, в политической шахматной партии. Специалисты считают, что этот случай развяжет руки туркам.
Русские эксперты по конфликтам на Ближнем Востоке заподозрили, что всё не так просто с недавней гибелью двух турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб. По их мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал тактический ход и разменял их, словно пешек, в политической шахматной партии.
Конечно, гибель турецких военнослужащих в Сирии - это удар по престижу Анкары. Тем более что туда турок никто не звал, и это вмешательство интересно лишь Эрдогану и его свите, заметил в Telegram эксперт Аббас Джума.
Однако эта трагедия оказалась слишком удобна для турецких властей. Вряд ли они упустят возможность воспользоваться этим случаем. Судя по всему, мы ещё не раз услышим громкие заявления Эрдогана - мол, смотрите, мы боремся с терроризмом, и наши солдаты гибнут на сирийских полях.
Канал в Telegram Astra Militarum также пишет, что трагедия может развязать Анкаре руки. Ради своих политических интересов турки "без зазрения совести могут пожертвовать парой-тройкой вояк".

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