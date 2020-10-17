Тактические соображения: почему Вашингтон обвиняет Москву в отказе продлить договор по ядерным вооружениям

США отвергли предложение российского президента Владимира Путина продлить договор СНВ-III на год без серьёзного анализа, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обвинил Россию в том, что она якобы «отступилась» от «исторического» соглашения по контролю над ядерными арсеналами. Однако эксперты подчёркивают, что речь идёт об условии, которое США пытались выставить для продления СНВ-III: в Вашингтоне хотели, чтобы стороны «заморозили» не только стратегические, но и тактические ядерные арсеналы. По мнению аналитиков, отказ США от продления договора способствует глобальной нестабильности и связан в том числе с решением предвыборных задач.

Руководство США отвергло инициативу российского лидера Владимира Путина о продлении договора СНВ-III на год без какого-либо серьёзного анализа. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, выступая в программе «Большая игра» на Первом канале.

По словам дипломата, 16 октября в американском информационном пространстве «прогремело два взрыва».

«Первый взрыв — когда мир услышал о том, что Владимир Владимирович Путин делает еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. И второй взрыв — когда американцы однозначно, без какого-либо, на мой взгляд, серьёзного анализа просто взяли и отвергли предложение Владимира Владимировича Путина», — пояснил Антонов.

При этом американская сторона намеренно пытается исказить причины отказа Москвы от предложений Вашингтона по вопросу продления СНВ-III, добавил посол.

Анатолий Антонов

РИА Новости

© Михаил Тургиев

«Историческое соглашение» по-американски

Напомним, накануне спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обвинил Россию в том, что она «отступилась» от соглашения, охватывающего все ядерные вооружения.

«Соединённые Штаты приложили все возможные усилия. Вызывает разочарование, что Российская Федерация отступилась от соглашения, действие которого впервые распространяется на все ядерные боеголовки. Это было бы историческое соглашение, выгодное для США, России и всего мира», — написал он в Twitter.

The United States made every effort. It is disappointing that the Russian Federation backtracked on an agreement covering all nuclear warheads for the first time. This would have been an historic deal, good for the U.S., Russia, and the world. pic.twitter.com/Hj2oJ8jNjt — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) October 16, 2020

С аналогичным заявлением выступил и помощник президента США Роберт О'Брайен, его заявление было опубликовано в официальном Twitter Совета национальной безопасности США.

О'Брайен сообщил, что США предложили продлить СНВ-III на год «в обмен» на то, чтобы Россия и США заморозили на этот период свои ядерные арсеналы.

«Такой шаг был бы выгоден для обеих сторон, и, когда я встречался с моим коллегой в Женеве, мы считали, что Россия готова принять это предложение. Сегодняшний ответ президента Путина о продлении СНВ-III без заморозки ядерного потенциала — это тупик», — написал О'Брайен.

Он добавил, что США надеются, что Россия пересмотрит свою позицию «до того, как развернётся дорогостоящая гонка вооружений».

Белый дом

Reuters

© Ken Cedeno

Накануне тема продления российско-американского договора об ограничении ядерных вооружений была поднята на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности.

Как сообщил во время совещания глава МИД России Сергей Лавров, инициатива российской стороны о продлении договора по СНВ-3 на пять лет без предварительных условий обретает всё большую актуальность. Москва готова работать над новыми договорённостями и уже внесла конкретные предложения, пояснил Лавров. Американская сторона в ответ выдвинула «достаточно многочисленные» предложения — в отличие от Москвы, Вашингтон представляет их как предварительные условия для продления СНВ-III.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владимир Путин предложил продлить договор об СНВ на год без предварительных условий.

«В этой связи у меня есть предложение, а именно: продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, с тем чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как Договор о стратегических наступательных вооружениях», — сказал российский лидер.

Как отметил в беседе с RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, российская сторона пытается сохранить стабильность и безопасность в мире — на это и было нацелено предложение продлить действующий договор СНВ-III на год без предварительных условий.

«Такой срок — компромиссное предложение. Конечно, на самом деле было бы лучше продлить договор на пять лет, как и предлагала изначально Москва. За это время стороны смогли бы подготовить новые соглашения, продвинуться в переговорах с учётом новых реалий», — пояснил эксперт.

Предложение Вашингтона

Идею «заморозки» ядерных арсеналов в качестве условия для продления СНВ-III Маршалл Биллингсли озвучил ещё 13 октября во время видеоконференции, организованной консервативным фондом The Heritage Foundation, который занимается гуманитарными исследованиями. Чиновник заявил, что «так называемый договор СНВ-III удивительным образом ограничивает более 90% американского потенциала ядерного сдерживания, а российского — менее половины».

По мнению спецпредставителя президента США, принципиальное значение имеет тот факт, что договор был заключён десять лет назад, «в совершенно иное время, в условиях совершенно иного мира». Биллингсли заявил, что США уже сообщили российской стороне о своей готовности продлить действие СНВ-III «на определённый период времени» при условии, что Москва согласится на ограничение, или «заморозку» своего ядерного потенциала, добавив, что речь идёт о тактическом ядерном оружии.

«Мы готовы сделать то же самое («заморозить» ядерный арсенал. — RT). Вряд ли в чьих-то интересах, чтобы Россия продолжала наращивать свой арсенал систем тактического ядерного оружия, которыми они любят угрожать НАТО. Мы не можем на такое согласиться, как не можем согласиться с концепцией, которая не учитывает 55% российского арсенала, или даже более. Так что мы предложили компромисс: согласитесь вместе с нами на «заморозку», и мы на какой-то период времени продлим СНВ-III», — заявил Биллингсли.

При этом добавил, что американской стороне нужно будет получить некое «значимое подтверждение» исполнения условий.

Как отмечают эксперты, говоря о «заморозке» американские чиновники имеют в виду тактические ядерные арсеналы, которые не подпадают под действие договора СНВ-III.

«СНВ — договор о стратегических наступательных вооружениях, но сейчас Вашингтон пытается впихнуть в него и новые тактические вооружения, и гиперзвуковые. В США видят, что как развиваются российские оборонные технологии, поэтому американцы пытаются торговаться, выставляя условия продления СНВ-III. С американской точки зрения, всё российское оружие, которое беспокоит Пентагон, надо включить в договор, а вот свои новые вооружения США ограничивать не собираются», — пояснил Сергей Ермаков.

Эксперт добавил, что Маршалл Биллингсли выразил позицию тех американских политиков, которые называют СНВ-III «уступкой» США России.

«Но это не так, СНВ-III — очень компромиссный документ. На момент подписания он укреплял стратегическую стабильность и отвечал интересам США и России», — пояснил Ермаков.

Комментируя заявление Биллингсли, замглавы МИД России Сергей Рябков назвал инициативу США о заморозке ядерных арсеналов «неприемлемой».

«Мы не можем соглашаться только с заморозкой ядерных боезарядов, как того хотят американцы. Не можем. Потому что это только один из факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — отметил Рябков.

Дипломат пояснил, что заниматься нужно и вопросами космоса, и вопросами противоракетной обороны, и американскими носителями стратегической дальности в обычном оснащении.

Сергей Рябков

РИА Новости

© МИД РФ

Кроме того, Рябков опроверг сообщения американской стороны о наличии некоего «соглашения», которое якобы должна принять Россия. Дипломат назвал эти заявления «напёрсточничеством» и «бредом». Ранее Рябков пояснил, что подходы США и России по вопросу контроля над вооружениями очень сильно расходятся.

Как пояснил в комментарии RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, идея американской стороны привязать вопрос тактических ядерных вооружений к договору СНВ-III изначально не имеет перспектив. Чтобы такое соглашение было достигнуто, стороны должны были бы сначала объявить друг другу состав и количество тактических ядерных вооружений, а затем начать переговоры об их сокращении, отметил эксперт.

«К тому же для начала переговорного процесса США должны вывести из Европы всё своё тактическое ядерное оружие, которое для России представляет угрозу. Этого они делать не хотят, поскольку считают, что тактическое ядерное оружие в Европе — гарантия безопасности НАТО. При таких подходах никаких переговоров быть не может», — подчеркнул Литовкин.

«Угроза глобальной стабильности»

Напомним, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) был подписан президентами США и России в 2010 году сроком на десять лет. Договор может быть пролонгирован ещё на пять лет.

Документ обязал каждую из сторон сократить количество развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700.

Стратегический бомбардировщик B-2 ВВС США

Reuters

© U.S. Air Force/Airman 1st Class Gerald Willis/Handout

Действие соглашения истекает 5 февраля 2021 года, если Москва и Вашингтон к этому моменту не успеют договориться о его продлении, документ утратит силу.

По мнению экспертов, Вашингтон выдвигает всё новые условия в рамках дискуссии о продлении СНВ во многом по внутриполитическим причинам. Такую точку зрения высказал в комментарии RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

«Вашингтон пытается добиться серьёзного имиджевого прорыва для Трампа в преддверии выборов. Для этого американской стороне нужно, чтобы Россия приняла соглашение на условиях США. В противном случае Москву обвинят в срыве переговоров. К сожалению, сейчас для США данный процесс является политическим шоу», — пояснил эксперт.

Похожего мнения придерживается и Сергей Ермаков. Эксперт напомнил о других требованиях, которые выдвигают США. К примеру, американские политики настаивают на вводе в переговоры по контролю над ядерными вооружениями КНР, несмотря на то, что Пекин не раз давал понять, что не намерен присоединяться к российско-американскому договору. Однако США отметают все альтернативные мнения, пояснил эксперт.