Главком ВСУ заявил, что мечтает проехать в танке по Красной площади. Депутат Белик предложил главкому другой план "как добраться до Москвы", где есть такси, автозак, а после… трибунал.

Новый главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный, выступая на украинском ТВ, признался, что хотел бы "покататься" на танке по Красной площади и Арбату. Надо сказать, что заявление не оригинальное - подобные украинские спикеры делают не один год и, однако к реальности они не имеют никакого отношения.

Воинственные настроения Залужного, в том числе, прокомментировал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости. Бравада украинских военных ложная, считает Белик. Будто бы они ведут негласное соревнование между собой - "кто бОльшую ахинею публично заявит".

Белик напомнил, что ранее украинские военные обещали и парал в Севастополе, и марш в Ялте, а теперь и Москву хотят взять, но это всё от незнания истории, считает депутат. По Москве ездят лишь наши танки. Выходит главком ВСУ ищет место в русской машине? Даже если так, Белик уверен:

В нашей боевой машине этому хвастуну места не найдётся, пусть такси берёт, а елси вздумает силами померяться, то прокатится по Москве на автозаке - в трибунал, а оттуда в Магадан.

Кстати, чаще прочих о желании въехать на танке в Москву заявлял журналист Аркадий Бабченко - тот самый, что признавался в любви Украине, инсценировал собственное убийство, а после сбежал из Киева. Так вот, Бабченко объяснял, что надеется на помощь НАТО во взятии Москвы. Мол, натовские танки затем и подвезут его до столицы России... Сегодня Бабченко живёт тем, что делает антироссийские заявления и просит денег у подписчиков через социальные сети. Хочет ли главком ВСУ такой же карьеры?