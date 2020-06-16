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Такой же, но более опасный. И это не единственное различие коронавирусов в Ухане и Пекине

16 июня 2020, 17:00  •  151 • В мире
Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю сравнил коронавирусы в Ухане и Пекине. Новый штамм почти такой же, как уже известный SARS-CoV-2, но более опасный. И это не единственное различие.
Опасность SARS-CoV-2 в Пекине в том, что он более заразный: легче передаётся от человека к человеку. В интервью одному из китайских изданий Чжаньцю отметил, что в обоих случаях заражение пошло с рынков: в Ухане - с рынка "Хуанань", в Пекине - с рынка "Синьфади".
Об уханьском коронавирусе стало известно в конце декабря 2019 года, но подтверждённых случаев в Китае на первом этапе было мало: всего 62 к 17 января 2020 года. В Пекине сейчас приблизительно столько же инфицированных. Но сейчас есть доказавшие свою эффективность системы тестирования. Тем не менее полученные с их помощью результаты китайские исследователи назвали "неожиданными".
Ещё одно отличие - время года, когда произошло распространение. Пекинский штамм распространяется летом, а жара несколько сдерживает распространение болезни. Профессор подчеркнул, что у его страны достаточный опыт, чтобы предотвратить серьёзные последствия для других провинций.
Ранее стало известно, что в пекинском районе Фэнтай, где находится рынок "Синьфади", введён режим военного времени. Сам рынок закрыт. Вновь ужесточены ограничительные меры для населения.
Около полутора месяцев в Пекине не было выявлено ни одного случая COVID-19. Из 76 499 человек, у которых взяли анализ на коронавирус 14 июня, 59 оказались инфицированы. В утренней статистике 15 июня отражено 42 случая заражения. В шести из них заболевание протекает бессимптомно.

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