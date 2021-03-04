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Такой улыбки Лаврова вы не видели: "Это надо выпускать - чем быстрее, тем лучше!"

04 марта 2021, 23:30  •  78 • Политика
Министр иностранных дел России пишет стихи, играет на гитаре и участвует в капустниках. Такой улыбки Лаврова вы не видели - можно сказать о фотографиях с подобных мероприятий. Сергей Лавров поощряет творческое начало и в подчинённых. "Это надо выпускать - чем быстрее, тем лучше!" - написал он однажды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.
Мария Захарова дала интервью программе "Алёна, блин" для YouTube-канала Super, где рассказала о том, какой глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в жизни. Она отметила, что в свободное от работы время он пишет самую настоящую поэзию. Некоторые стихи были опубликованы в журнале "Русский пионер".
Лавров исполняет песни под гитару. Захаровой посчастливилось услышать это на АСЕАНовском капустнике. Формат АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) сохраняется до сих пор, но лет 7-8 назад он включал неформальные капустники.
Главы министерств иностранных дел вечером встречались на гала-ужине, но главным было не то, что на столах, а действо на сцене. В разные годы участниками были Евгений Примаков (глава МИД РФ в 1996-1998 гг.), Игорь Иванов (президент Российского совета по международным делам), Сергей Лавров. Лавров исполнял песню, текст к которой писали коллегиально в МИДе.
"Даже фотографии есть", - произнесла Мария Захарова.
Конкретно тот снимок показан не был, зато в эфире появились две фотографии из сборника, выпущенного в 2020 году к юбилею министра. На первой из них Сергей Лавров, в белой нарядной рубашке, смеётся. Такой улыбки Лаврова вы не видели! На втором снимке всё так же широко улыбающийся министр запечатлён в чёрно-жёлтой рубахе с ярким орнаментом и капитанской фуражке.
Официальный представитель МИД рассказала, что творчество Лавров поощряет и в подчинённых. В ведомстве есть даже своя поэтическая ассоциация "Отдушина", издаются сборники стихов. В доковидные времена проходили вечера поэзии.
"Это не сейчас возникло. У нас исторически дипломаты пишут стихи, пьесы, художественные произведения", - подчеркнула Захарова.
Она и сама поёт. Когда она отправила Сергею Лаврову свою первую песню "Верните память", он сразу же написал ей отзыв.
"Это надо публиковать. Это надо выпускать - чем быстрее, тем лучше. Вперёд!" - передала Мария Захарова слова министра иностранных дел.

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