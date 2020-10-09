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Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"

09 октября 2020, 09:15  •  107 • В мире
Американский самолёт уничтожен истребителем Су-30 при попытке скрыться, утверждают СМИ, приводя фрагмент горящего борта. По некоторым данным, самолёт незаконно пересёк воздушную границу Венесуэлы и попытался улизнуть. Но при взлёте получил такой удар в спину, что рухнул прямо на ВПП. Впрочем, официальных сведений от Венесуэлы о наказании для "американца" не приводится.
В Венесуэле недалеко от Сантаны был уничтожен незаконно вторгшийся в воздушное пространство страны американский борт. В СМИ распространяется видео, на котором запечатлено горящее судно. Как утверждается, американский самолёт незаконно пересёк границу страны, впоследствии попытался скрыться, но был уничтожен истребителем Су-30 прямо на взлётно-посадочной полосе.
Ресурс "Авиа.про" утверждает, что экипажу борта были вынесены предупреждения, но тот их проигнорировал, в итоге по самолёту была выпущена ракета "воздух - поверхность".
При этом официальных подтверждений атаки по самолёту с американской регистрацией нет, указывает портал "Военное дело". Из подтверждений лишь запись, где заснят догорающий фюзеляж лайнера. Впрочем, где и когда это было заснято, неизвестно.
Отметим, что в июле военные Венесуэлы заявляли о том, что самолёт с американскими номерами был нейтрализован. Стратегическое оперативное командование вооружённых сил страны сообщало, что был уничтожен борт, который использовался для переброски наркотиков.

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