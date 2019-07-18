«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу

Жестокое обращение с детьми в приёмных семьях — не редкость. Но с самого начала громкая история семьи Щавелевых из Ярославской области выглядела неоднозначно. Биологическая мать 5-летнего Володи сфотографировала его, когда приёмные родители привязали мальчика за ногу к столбу, и пожаловалась в опеку. В итоге из семьи изъяли всех приёмных детей, заведено уголовное дело. Однако всё окружение Щавелевых встало на их сторону. Чтобы выяснить обстоятельства истории, корреспондент RT отправилась в село Юрьевское.

Село Юрьевское находится недалеко от города Мышкина Ярославской области. Как правило, Мышкин попадает в публикации, рассказывающие о маленьком старинном русском городе, очень любимом туристами со всего мира. Главный символ города, конечно же, мышь. Вот и семья Щавелевых, к которой мы приехали, совсем не напоминает «злодеев», о которых в последнюю неделю пишут все российские медиа, «посадивших приёмного ребёнка на привязь».

«Сами увидите современный дом, сразу найдёте», — подсказывают нам соседи.

И правда, двухэтажка Щавелевых выделяется на фоне остальной деревни — в ней всего-то чуть больше десяти домов. Сегодня пустой двор и крыльцо с игрушками ждут, когда сюда вернутся все шестеро братьев и сестёр.

Светлана и Андрей Щавелевы делают исключение для съёмочной группы RT и пускают нас в дом — говорят, что хотят объяснить всё даже не читателям, а друзьям и близким.

Начнём с самого начала. В первых числах июля Светлана Щавелева привязала своего пятилетнего приёмного сына Владимира к столбу. Он находится в коридоре, в закутке между дверью в ванную и клеткой с зелёным попугаем Моней. Моня живёт под лестницей на второй этаж. Сюда же «усаживали подумать неугомонного Вову». Таким образом мальчика, по версии его приёмной семьи, наказали за непослушание — он постоянно переворачивал весь дом, включая вещи других детей, в поисках конфет.

«Мы не едим конфеты как еду. Это просто угощение. Он хотел кушать всё время. Я пробовала сушить сухари. Он ест и ест, пока не заканчиваются. А потом у него бывает расстройство желудка и он поправляется сильно», — говорит Светлана Щавелева.

По её словам, физические наказания в семье категорически запрещены. А вот «посидеть подумать» на шлейке — совсем другое дело. Потому что просто поставить в угол активного ребёнка невозможно — он отказывается там стоять.

В этой истории, кроме семьи Щавелевых, есть ещё один персонаж — Оксана, биологическая мать Владимира. В тот день она гостила у Щавелевых. Именно Оксана сделала фотографию привязанного мальчика и показала фото опеке.

Промежуточный итог: на Светлану Щавелеву заведено уголовное дело, пятерых приёмных детей увезли в реабилитационный центр. Владимир (тот, которого привязывали) не вернётся в семью Щавелевых при любом раскладе, его пока поместили в детский дом. По остальным вопрос решится по окончании следствия, пояснили Щавелевым в полиции.

«Удар ниже пояса»

Андрей Щавелев говорит, что не знает случаев, когда приёмных детей после такого скандала возвращали бы в семью. Высокий мужчина с окладистой бородой называет случившееся «ударом ниже пояса» со стороны биологической матери Владимира. Оксана хотела встречаться с сыном — и ей не запрещали, хотя органы опеки настоятельно советовали Щавелевым не пускать её в дом.

Приёмный сын Щавелевых Владимир с биологической матерью Оксаной

© Семейный архив Щавелевых

Сразу после рождения Владимира его мать добровольно написала отказ от родительских прав, но продолжает с ним общаться. Оксана обвиняет во всём врачей — по её версии, её вынудили написать отказ из-за инвалидности. Она живёт в общежитии в Московской области, работает уборщицей. При этом Оксана не говорила Щавелевым, что хочет забрать ребёнка.

«Она всегда говорила: «Я счастлива, что он живёт здесь, в вашей семье». И что ей очень обидно, что у неё такой непослушный ребёнок. Она всё время мне улыбалась», — удивляется поступку биологической матери Щавелева.

Сама Оксана от общения с RT отказалась.

«Опытные и известные опекуны»

Мы попросили прокомментировать ситуацию чиновников, отвечающих за приёмные семьи. Из официального ответа Департамента образования Ярославской области мы узнали, что семья переехала в Мышкинский район в 2018 году, воспитывает двух родных и шестерых приёмных детей, живёт в благоустроенном доме, где «имеется всё необходимое для проживания детей: современная мебель, много детских книг и игрушек».

«Мальчик, в отношении которого установлен факт жестокого обращения и который отобран органом опеки и попечительства у приёмных родителей, воспитывался в приёмной семье Щавелевых с 2016 года», — отмечают в департаменте образования.

По словам чиновников, «вопросы дальнейшего жизнеустройства приёмных детей будут решаться органом опеки и попечительства Мышкинского муниципального района с учётом рассмотрения уголовного дела».

Между тем RT удалось выяснить, что Щавелевы — уже вторая приёмная семья в жизни Владимира. В 2016 году его первую приёмную семью в городе Талдом (Московская область) также обвинили в избиении детей: старший мальчик постоянно ходил в синяках. Когда Володю изъяли из первой семьи, органы опеки обратились в Щавелевым как к опытным и хорошо известным опекунам и предложили приютить мальчика. Те согласились.

«Люди не верят, что мы могли издеваться над Вовой»

В мышкинском приходе семью Щавелевых хорошо знают и характеризуют только с положительной стороны. И родители, и дети религиозны, Андрей Щавелев постоянно помогает на службах в храме по выходным. Маленький Владимир тоже ездил туда с приёмным отцом.

Светлана Щавелева с сыном Михаилом и дочерью Анитой

© RT / Фёдор Завалейков

Щавелевы показывают нам семейные фотографии: вот маленький блондин Володя жмётся в храме к приёмному отцу, вот на выезде в Углич со всеми приёмным детьми Андрей и Владимир снова рядом.

В реабилитационный центр забрали пятерых приёмных детей, но у Щавелевых есть ещё две родные дочери, их оставили с родителями. У Светланы от первого брака также есть 24-летний сын Михаил (на фото он в очках) и 22-летняя дочь Алиса.

Младшая, пятилетняя Лиза, постоянно пишет на бумаге имена: Ваня, Никита, Катя, Настя, Вера, Вова. Вернутся ли они в семью — непонятно. Старшая девочка, 14-летняя Анита, переживает, что в школе только и говорят о «ЧП в семье Щавелевых».

«Меня всё время спрашивают: «Что у вас случилось? Куда вас увезли, правда ли, что все вернутся?» Люди, которые нас знают, не верят, что мы могли издеваться над Вовой», — говорит Анита.

Щавелевы особенно волнуются за девочек Катю и Настю, которые могут к ним не вернуться. Настю они взяли под опеку из московского детского дома, а её родная сестра Катя жила в специализированном учреждении. У девочки была 8-я группа здоровья: это значит, что она имеет лёгкую степень умственной отсталости. Как только новую семью обрела одна из сестёр, вторая стала приезжать на каникулы и в итоге тоже осталась в семье. Учитывая, что Кате на тот момент было 15 лет, это казалось невероятным. А главное, Щавелевы начали сомневаться в справедливости её диагноза — в домашней обстановке Катя расцвела, в умственную отсталость уже никто не верил. Выяснилось, что у девочки почти полностью не видит один глаз, о чём даже не подозревали воспитатели в спецучреждении. Кате выписали очки, она постепенно перестала отставать от сверстников и пошла в обычную школу. Учится Катя без троек, занимается английским, у неё даже есть молодой человек. Юноша не знает, что Катя может не вернуться: она сказала ему, что едет в лагерь на лето.

Ещё один «проблемный» воспитанник Щавелевых, который боится, что его не вернут, — 12-летний Никита. Его родная мать работает в детском саду, но ребёнок оказался ей не нужен. Сначала Никиту растила бабушка. Но её убил собственный сын, то есть дядя Никиты. Тогда мальчика определили в приёмную семью. Затем несколько раз подряд опекуны от него отказывались — прежде Никита вёл себя агрессивно и никого не слушался. В семье Щавелевых мальчик занялся вокалом и даже выиграл несколько районных конкурсов. Учится на одни пятёрки.

Семья Щавелевых почти в полном составе: 12-летний Никита, пятилетняя Лиза, 14-летний Ваня, 17-летняя Катя, пятилетний Вова, 14-летняя Настя, пятилетняя Вера, папа Андрей и мама Светлана. На фото не хватает только родной 14-летней Аниты

© Семейный архив Щавелевых

«Никита был очень нервным. Такой истеричный, такие суицидальные вещи у него всё время происходили. Сейчас он ласковый. Умный, за что ни возьмётся — всё получается», — рассказывает Светлана.

Как и у Кати, у Никиты, если его не вернут Щавелевым, шансов найти новую приёмную семью почти нет.

Старшие дети поддерживают связь с Андреем и Светланой, постоянно звонят и пишут им.

«Мы-то знали, что это пройдёт»

Сосед Щавелевых Евгений своих детей к ним отпускать не боится: «Андрей не ругается матом, никогда их не ударит. Не понимаю, зачем всё это раздули».

Настоятель храма Николая Чудотворца в Мышкине, отец Сергий, тоже хорошо знает всю семью. И подтверждает: маленький Володя действительно неуправляемый.

«Владимир резко отличался поведением от остальных детей Щавелевых. Он всегда везде лазал, никого не слушал. Например, в храме заходил в комнаты, куда нельзя. Постоянно он хотел кушать, хоть они и не голодали», — говорит священник.

К вечеру деревенская жизнь активизируется. Пора доить коров. За оградой блеют козы. Щавелевы хотят научиться делать сыр и продавать его. Козы домой не торопятся, и Анита и Лиза идут за ними к реке.

Так или иначе, разговор вновь возвращается к злосчастной привязи.

«Андрей, а вы никогда не думали, что Вову надо отдать? Если вы не справляетесь с его поведением?» — задаю я самый сложный вопрос.

«Мы не считаем, что мы не справляемся. В чём мы не справились? В том, что человек, которого мы обучаем, меня не слушает? Ребёнок сыт, одет, обут. Мы-то знали, что это пройдёт, что Вова ещё маленький. Он только расти начал, подниматься», — эмоционально отвечает Щавелев.

Расти и подниматься мальчику, очень вероятно, придётся теперь с другими людьми. Если повезёт, в его жизни появится ещё одна приёмная семья — для него уже третья по счёту. А если не повезёт, парень будет расти в детском доме.