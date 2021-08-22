«Такой изощрённой логике можно позавидовать»: почему Варшава обвинила Москву в своих миграционных проблемах

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сложившаяся на польско-белорусской границе кризисная ситуация, связанная с наплывом мигрантов, — якобы результат деятельности Белоруссии и России. Об этом он написал в своём Twitter. Ранее Польша обвинила власти Белоруссии в провоцировании миграционного кризиса. По мнению экспертов, суть обвинений польских властей абсурдна. Создавая информационный шум вокруг миграционных проблем и обвиняя в кризисе Россию и Белоруссию, Варшава хочет добиться от ЕС дополнительного финансирования и других преференций, предполагают аналитики.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Минск и Москву в своих миграционных проблемах на границе страны. Об этом он написал в Twitter.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — приводит его слова ТАСС.

Problem na granicy Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









90

Похожие новости