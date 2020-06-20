Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону признался, что не сможет посетить парад Победы на Красной площади.

Как передало местное государственное информационное агентство ТДХ, Бердымухамедов объяснил своё решение тем, что планирует праздновать свой день рождения. Он пояснил, что у него существует традиция отмечать эту дату со своими близкими и народом.

63 года главе государства исполнится 29 июня. Однако в стране остаются в силе санитарно-эпидемиологические меры безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом.

Таким образом, президенту пришлось бы провести две недели в самоизоляции после возвращения из Москвы.

Тем не менее российскую столицу 24 июня посетит делегация из Туркменистана во главе с руководителем Минобороны страны Бегенчем Гундогдыевым.