«Такого в социалистических странах ещё не было»: как Куба меняет Конституцию

Граждане Кубы на общенациональном референдуме поддержали конституционную реформу. Инициатива по внесению изменений в основной закон принадлежала Раулю Кастро. Глубокие преобразования, ранее одобренные парламентом, затрагивают и политическое устройство Кубы, и национальную экономику. Прежде всего, в республике появится разделение властей, что эксперты назвали важным шагом на пути развития демократии. Также в основном законе будут закреплены право на частную собственность и элементы рыночной экономики. Впрочем, реформа не нашла позитивного отклика в Вашингтоне: американцы назвали прошедший референдум «недемократичным» и заявили, что не признают его итогов.

За новую Конституцию проголосовали 73,3% кубинцев. Об этом сообщила председатель Национальной избирательной комиссии островного государства Алина Бальсейро.

«По предварительным данным, за проголосовали 6 млн 816 тыс. избирателей, против принятия выступили 706 тыс.», — приводит её слова ТАСС.

Референдум о конституционных поправках прошёл на Кубе 24 февраля. По данным избирательной комиссии, явка составила 84,4% — в голосовании приняли участие 7,84 млн человек.

Кубинцам было предложено ответить на один вопрос: «Вы поддерживаете новую Конституцию республики?»

Согласно действующему законодательству, поправки к Конституции страны считаются принятыми, если их поддержит простое большинство населения — 50% плюс один голос от общего числа избирателей.

«Последовательные изменения»

Инициатива по внесению изменений в основной закон Кубы изначально исходила от Рауля Кастро. Ещё в 2011 году он выступил с предложением ограничить максимальный возраст пребывания на посту председателя Госсовета 70-ю годами, а возраст глав Коммунистической партии — 60 годами. Сам Кастро покинул пост главы Госсовета, пробыв на нём десять лет, хотя на тот момент соответствующие изменения не были закреплены в кубинской конституции. Официально полномочия главы государства Рауль Кастро передал своему заместителю Мигелю Диас-Канелю в апреле 2018 года. Это выдвижение не стало сюрпризом — на протяжении последних лет Диас-Канель фактически играл ведущую роль в управлении государством.

© Getty Images News

Он родился уже после Кубинской революции и открыл для себя дорогу в большую политику, зарекомендовав себя в качестве хорошего управленца на посту первого секретаря партийного комитета в провинции Вилья-Клара. Эксперты говорят, что новый лидер верен идеям революции, однако при этом он демонстрирует открытость к либерализации экономической и политической сфер, предпосылки для которой заложил Рауль Кастро.

Например, политик ещё в 2010 году объявил, что свыше 200 видов коммерческой самозанятости не противозаконны, хотя, согласно конституции, в стране отсутствует рыночный сектор экономики. В последние годы порядка полумиллиона граждан Кубы занимаются мелким предпринимательством в формате самозанятости. И очевидно, что пробел в законодательстве следовало ликвидировать — в апреле 2016 года Кастро анонсировал конституционную реформу, выступая перед делегатами 7-го съезда Коммунистической партии Кубы (КПК).

Политик напомнил, что действующий основной закон, принятый ещё в 1976 году, уже корректировался в соответствии с текущими реалиями: поправки вносились в 1992 и 2002 годах.

«Учитывая важные преобразования, связанные с актуализацией экономической и социальной системы, а также её концептуализацией, в конституции необходимо отразить всё то, что мы делаем, обсудить с населением и вынести на референдум», — подчеркнул тогда Рауль Кастро.

Рауль Кастро.

© Yamil Lage/Pool via Reuters

Однако прежде чем законопроект был вынесен на референдум, он должен был получить одобрение кубинского парламента — Национальной ассамблеи народной власти.

Это событие состоялось 22 декабря 2018 года. Однако принятие парламентом проекта поправок к основному закону страны предваряли длительные дебаты. Кроме того, к работе над документом были подключены и напрямую граждане республики: в прошлом году они приняли активное участие в опросе, посвящённом конституционной реформе.

Некоторые предложения, выдвинутые в рамках общественной дискуссии, были в итоге отклонены. Так, инициатива дочери Рауля Кастро Мариэлы о легализации однополых браков не была включена в итоговый проект поправок.

Аналитики отмечают, что реформирование основного закона страны в целом вписывается в стратегию, которую выработал Рауль Кастро.

«После того, как к нему перешли полномочия лидера Кубы, он начал постепенно проводить реформы — и в политике, и в экономике. Преобразования, конечно, не только назрели, можно сказать, что они даже перезрели. А теперь всё это будет обобщено в новой конституции», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян.

«Большое достижение Кубы»

Принятый проект Конституции подтверждает социалистический характер политического, экономического и социального уклада Республики Куба. Главенствующая роль остаётся за Коммунистической партией, которая должна определять вектор развития государства и общества.

Согласно одобренным на референдуме поправкам, Куба провозглашается как социалистическое, правовое и демократическое государство в форме унитарной республики. В основе кубинской государственности лежат такие понятия, как независимость, труд, достоинство и социальное равенство всех граждан, а также солидарность и благосостояние — как личное, так и коллективное.

Внесены существенные изменения в политическое устройство. Так, в стране вводится должности президента и вице-президента, которые наряду с секретарём Национального собрания возглавят Госсовет. Этот государственный институт осуществляет управление страной в промежутках между сессиями парламента и действует от его имени.

Президент наделяется статусом главы государства, избирать его будет Национальное собрание сроком на пять лет. Переизбрание допускается только на ещё один срок, после истечения которого президент лишается права снова выдвигать свою кандидатуру на эту должность.

Функции исполнительной власти сохраняются за Советом министров, руководить которым будет премьер-министр. Также изменения коснутся организации местных органов власти, будет расширена автономия муниципалитетов. Это, по замыслу авторов поправок, позволит местным властям эффективнее реагировать на проблемные ситуации.

Важные изменения ждут и экономическую сферу: при сохранении общественной собственности на основные средства производства и доминирования плановых элементов управления, на Кубе официально признаётся роль рыночных отношений и частных форм собственности. Отметим, покупать и продавать недвижимость кубинцам было разрешено ещё в 2011 году, в 2014 году жители острова получили возможность приобретать автотранспорт.

Обновлённая конституция признаёт важную роль иностранных инвестиций для национальной экономики.

Reuters

© Alexandre Meneghini

По мнению экспертов, все эти нововведения — серьёзный прорыв для Кубы. Как пояснил в интервью RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, особое значение имеет реформа политической системы.

«Речь, по сути, идёт о разделении властей на три ветви — это большой шаг Кубы в демократическом направлении. Также закрепляется принцип, согласно которому полномочия президента ограничиваются двумя сроками. Среди экономических преобразований наибольшее значение имеет то, что основной упор экономической деятельности переносится с сейчас с регионального уровня, уровня провинций, на местный — права муниципалитетов по управлению народным хозяйством расширяются», — отметил эксперт.

Как пояснил Николай Калашников, многие из принимаемых сейчас реформ уже опробованы на практике — просто они не были закреплены в основном законе. При этом эксперт уверен, что Куба сможет сохранить социалистический строй.

«При подготовке поправок Куба внимательно изучала конституционный опыт Китая, Вьетнама, которые продолжают строить свою социально-экономическую модель. Куба тоже строит свою модель социализма, которая будет отличаться, например, от той, которая существовала в XX веке в СССР», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Эмиль Дабагян.

«Кубинская конституция разрешит частную собственность и элементы рыночных отношений — такого ещё не было в социалистических странах. Это большое достижение Кубы, и нужно отметить, что Гавана проводит достаточно взвешенную политику, не думаю, что она войдёт в противоречие с принципами социализма», — пояснил Дабагян.

«Жёсткая антикубинская позиция»

Впрочем, достижения Гаваны вряд ли оценит её ближайший сосед — США. Несколько дней назад американский госсекретарь Майкл Помпео в очередной раз раскритиковал руководство Кубы, сравнив ситуацию в республике с венесуэльским политическим кризисом.

«Я надеюсь, что в каждой из этих стран (Кубе и Никарагуа. — RT) граждане ...понимают, что навязываемое им иго авторитаризма не является непреодолимым, что коррупция этих режимов не является непреодолимой, что плохое отношение и трудные условия жизни, в которых эти люди оказываются сегодня, не являются непреодолимыми, (есть надежда. — RT) чтобы у них была другая жизнь и чтобы они вкладывали свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации как в Венесуэле, так и в Никарагуа, и на Кубе», — заявил Помпео в интервью изданию Telemundo.

Дипломат пояснил, что Вашингтон готов оказать поддержку этим преобразованиям, если население этих стран выразит такое желание.

Как отметил Николай Калашников, американская сторона уже дала понять, что не признаёт кубинский референдум, считая его «недемократичным».