«Такого роста, как на прошлой неделе, нет»: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Он добавил, что в городе на данный момент развёрнуто 15,8 тыс. коек для пациентов с COVID-19. В России за минувшие сутки были госпитализированы 17 798 человек с коронавирусной инфекцией.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Об этом он заявил в ходе посещения коронавирусного стационара ГКБ №15 имени О.М. Филатова.

«У нас ситуация с COVID-19 стабилизировалась, в день диагностируем 25—26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25—26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались», — приводит ТАСС слова мэра.

Он добавил, что в Москве на данный момент развёрнуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах для лечения пациентов с COVID-19. Число госпитализаций на сегодняшний день достигло 1,6 тыс. человек в сутки, отметил мэр, высказав мнение, что нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 17 798 человек с коронавирусной инфекцией, на показатель на 0,03% превышает цифры 3 февраля. Суточный прирост новых случаев COVID-19 по всей стране составил 168 201. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832) и Московской области (11 255).

Полностью выздоровели за это время 58 449 пациентов, 682 человека скончались.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 12 452 765.

По данным столичного оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19, за минувшие сутки в Москве госпитализировали 1646 пациентов, что составляет 6,6% от общего числа заболевших за это время.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию.

«Вакцина «Спутник V» — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — цитирует его РИА Новости.

Министр также добавил, что препарат может использоваться в том числе для вакцинации людей с онкологическими заболеваниями и не влияет на течение болезни.

«В рекомендациях, в инструкциях по применению указано, что вакцина может применяться у пациентов со злокачественными новообразованиями. Что очень важно, никаких страхов, что вакцина повлияет как-то на течение заболевания, нет, полностью прошли все объёмы исследований, и она может быть рекомендована», — пояснил Мурашко.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Напомним, «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Накануне Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции «Эсперавир» компании «Промомед Рус».

«Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: Эсперавир. Международное непатентованное наименование: молнупиравир», — говорится в реестре лекарственных средств.

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый сообщил, что препарат способствует снижению риска ухудшения состояния и госпитализации.

«Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40 % пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления», — отметили в компании.

В оперштабе также рассказали, что штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован уже в 83 регионах страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» сообщила об особенностях распространения «омикрона».

«Если брать в целом по стране, это 17-20% — удельный вес носителей, которых мы выявили. Если говорить о Москве, то это 40% людей без симптомов, которые считаются инфицированными. При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактов теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс, при кори и других», — пояснила она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что на данный момент неизвестно, будет ли иммунитет после перенесённого омикрон-штамма защищать от заражения дельта-штаммом.

«Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня учёные занимаются изучением этого вопроса», — добавила Попова.

Об обсуждении возможности снять ограничения для общавшихся с заражёнными коронавирусом накануне говорил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала этот вопрос с работодателями и профсоюзами.

Он также сообщил, что власти не планируют вводить новый локдаун из-за пандемии.

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».