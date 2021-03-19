Такого не видела даже порнозвезда: Украинцы устроили истерику из-за русского борща

Бывшая звезда фильмов для взрослых сняла на видео приготовление русского борща и взбесила украинцев. Они устроили в комментариях "битву за борщ".

Актриса фильмов для взрослых Саша Грей сняла ролик о приготовлении борща, в котором назвала суп русским блюдом. В комментарии к видео тут же набежали украинцы и с пеной у рта принялись доказывать, что суп - украинский.

Отдельным поводом для боли у украинских пользователей соцсетей стало то, что в заставке ролика Саша Грей предстала в образе девочки с шоколадки "Алёнка" на фоне Кремля. Разгневанные украинцы потребовали немедленно всё поменять и "исправить".

Примечательно, что в ролике актриса выразилась максимально корректно. Она отметила, что борщ является национальным блюдом в России, на Украине и в целом в Восточной Европе. Но украинцев в комментариях было уже не остановить.

Приготовила Саша Грей борщ на стриме и назвала его русским... Столько х*** Саша в жизни не видала,

- комментирует Telegram-канал Breeg Time.

Напомним, что минимум раз в год украинские пользователи соцсети устраивают "войну за борщ", в которой пытаются доказать, что это украинское блюдо. Обычно это заканчивается тем, что после шума в соцсетях все успокаиваются примерно на год.