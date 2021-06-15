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Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
15 июня 2021, 15:40 • 121 • Политика
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал предложение Украины "обменять" "Северный поток - 2" на Крым. По его словам, такого не придумывал ещё никто в мире, и Киев просто пробил дно "жадности".
Что бы ни предполагала формула обмена "Северного потока - 2" на Крым, предложенная Украиной, это является аттракционом "невиданной жадности" Киева, считает политолог Евгений Сатановский.
"Мало кто на планете был бы в состоянии такое придумать. А уж про то, чтобы открыто озвучивать хотелки такого рода, до сих пор мировая дипломатия и политика и слыхом не слыхивали", - пишет эксперт в своём Telegram-канале.
По его словам, дипломатия и политика здесь вообще ни при чём, а Киевом руководит "туповатая наивная алчность". При этом, добавляет Сатановский, поражает, что начальство Незалежной, одновременно озвучивая подобные предложения, продолжает "обкладывать" жителей полуострова новыми налогами.
"Логично же? Должен же кто-то оплачивать блокаду Крыма? Что они, за свой счёт туда воду и электричество отрезали? Пускай крымчане платят! И это безусловно новое слово в мировой финансовой практике. Такого бреда, сколько можно судить, ещё никто в мире не придумывал. Потеряв территорию, пытаться собрать с её населения налоги?!", - возмущается Сатановский.
По его словам, всему руководству в Киеве надо срочно прописывать "что-нибудь бромистое" для успокоения и ни в коем случае не перечить.
"А то ведь кусаться начнут. Психи - они такие!", - заключил Сатановский.
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