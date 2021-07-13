«Такого не должно повториться»: что известно о взрыве газа в здании гостиницы в Геленджике

Уголовное дело возбуждено после взрыва в здании частной гостиницы в центре Геленджика, в результате которого погиб проходивший мимо мужчина и ещё пять человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. По версии следствия, причиной трагедии стала детонация бытового газа. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также проверить все объекты размещения туристов в регионе на предмет пожарной безопасности. С места ЧП эвакуированы около 50 человек, в частности в пункт временного пребывания вывезены постояльцы отеля, которые позднее будут расселены.

Утром во вторник, 13 июля, в центре Геленджика произошло ЧП. По предварительным данным, в помещении магазина, расположенного на первом этаже здания частной гостиницы «Азария», взорвался бытовой газ. В результате инцидента на улице Советская погиб один человек, ещё пятеро пострадали, в том числе несовершеннолетняя девушка.

«На пульт дежурного поступило сообщение о происшествии... Незамедлительно по «сигналу» выехали силы и средства МЧС России, другие оперативные службы... Инцидент взят на особый контроль», — сообщили в администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате взрыва было повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа здания. Эвакуировано 50 человек, в ходе разбора завалов был спасён один пострадавший, которого передали медикам.

«Пострадало пять человек, к сожалению один погиб. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Дом газифицирован», — добавили в ведомстве.

К ликвидации последствий ЧП привлечено более 50 человек и 30 единиц техники, на месте работают следователи. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, погибший находился на улице во время взрыва (на момент публикации этого материала его личность ещё не была установлена).

«По версии следствия, сегодня утром в помещении, расположенном на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике, произошёл хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Также пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка). Все они с ожогами и травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь», — заявили в Следственном комитете.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Работу следователей и криминалистов координирует и.о. руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов. Прокуратура города-курорта организовала проверку.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что поручил мэру Геленджика Алексею Богодистову оказать пострадавшим всю необходимую помощь, организовать расселение людей из гостиницы и близлежащих домов, пострадавших из-за взрывной волны, а также проверить отели в регионе на предмет пожарной безопасности.

«В Геленджике трагедия. Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий, — написал он в своём аккаунте в Instagram. — С учётом того, что у нас идёт курортный сезон, нужно проанализировать причины, ещё раз тщательно проверить объекты размещения и потребсферы на выполнение требований пожарной безопасности. Такого не должно повториться».

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Богодистов сообщил, что власти организовали вывоз всех туристов из гостевого дома, где произошла трагедия: «Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные действия, убираются последствия взрыва... Автобусами вывезли гостей отеля в единый пункт дислокации. В школе организовали временный пункт пребывания. Отправили людям обед. Будем расселять».

Авиакомпания намерена взыскать убытки: что известно об инциденте с пассажирским самолётом в аэропорту Шереметьево «В больнице сейчас находятся пять пострадавших. Наших врачей усилили краевые специалисты — прибыли комбустиолог (ожоговый хирург. — RT) и реаниматолог. Медики проводят все необходимые врачебные мероприятия», — сообщил мэр.

«По поручению губернатора Краснодарского края из краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского санавиацией направлены специалисты, в том числе из ожогового центра», — пояснили ТАСС в региональном Министерстве здравоохранения.

Позднее глава Геленджика встретился с жителями, чьи дома пострадали во время взрыва.

«Обошли несколько домов. Повреждение в некоторых существенные. Формируем комиссии для подворового обхода. Зафиксируем все проблемы, оценим ущерб. Поддержим каждую пострадавшую семью», — написал Богодистов у себя в Telegram-канале.