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Такого не было последние 10 лет: США сбросили на Афганистан рекордное количество бомб. За полгода - около 700 жертв
28 января 2020, 22:39 • 103 • Политика
США поставили рекорд по бомбардировкам Афганистана. На страну скинули 7 423 боеприпаса, что почти вдвое больше, чем на пике бомбардировок 2009 года. Жертвами военных только за первые полгода стали 717 гражданских лиц.
Военные США в Афганистане в 2019 году побили 10-летний рекорд по бомбардировкам страны. Об этом говорят данные Центрального командования ВВС США, которые приводят американские СМИ.
Сообщается, что за 2019 год американцы сбросили на Афганистан 7 423 боеприпаса. Для сравнения, в 2009 году, когда был прошлый пик бомбардировок, военные США сбросили 4 147 боеприпасов.
Увеличение количества бомбардировок в американских СМИ связывают с приходом к власти в США президента Дональда Трампа, так как вскоре после этого Белый дом снял ограничения на ведение воздушных операций, которые были введены, чтобы снизить вероятность потерь среди мирных жителей. В результате, по данным ООН, только за первую половину 2019 года из-за действий афганских правительственных сил и США погибли 717 гражданских лиц - на 31% больше, чем в 2018 году.
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