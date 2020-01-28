Такого не было последние 10 лет: США сбросили на Афганистан рекордное количество бомб. За полгода - около 700 жертв

Военные США в Афганистане в 2019 году побили 10-летний рекорд по бомбардировкам страны. Об этом говорят данные Центрального командования ВВС США, которые приводят американские СМИ.

Сообщается, что за 2019 год американцы сбросили на Афганистан 7 423 боеприпаса. Для сравнения, в 2009 году, когда был прошлый пик бомбардировок, военные США сбросили 4 147 боеприпасов.

Увеличение количества бомбардировок в американских СМИ связывают с приходом к власти в США президента Дональда Трампа, так как вскоре после этого Белый дом снял ограничения на ведение воздушных операций, которые были введены, чтобы снизить вероятность потерь среди мирных жителей. В результате, по данным ООН, только за первую половину 2019 года из-за действий афганских правительственных сил и США погибли 717 гражданских лиц - на 31% больше, чем в 2018 году.