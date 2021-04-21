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Такого не было никогда: Кто получит деньги после Послания Путина

21 апреля 2021, 13:40  •  286 • Политика
Как и сказал Путин в самом начале своего Послания, вопросы социальной защиты стали одними из основных в теме дальнейшего развития страны. И здесь президент предложил целый ряд шагов, направленных на борьбу с бедностью, улучшение положения семей с детьми, школьников, беременных и прочих социальных групп.
Глава государства поручил правительству к 1 июля 2021 года разработать комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми, а самим семьям всей страны уже предназначены новые социальные выплаты.
Примечательно, что речь идёт не только о единовременных выплатах с целью поддержать семьи, но и о полноценных пособиях для отдельных категорий граждан. На августовские выплаты школьникам государство потратит около 170 млрд. рублей, сказал лидер государства.
Объявленные меры по новым единовременным выплатам — продолжение политики Владимира Путина по поддержке семей с детьми. Ведь за весь прошлый год пандемия нанесла существенный удар по гражданам, и даже несмотря на изначальный отказ финансового блока правительства от так называемых "вертолётных денег", выплаты были произведены. Теперь Путин объявляет о новых выплатах, в которых так нуждаются семьи.
"Нужно наладить принцип "социального казначейства" - все пособия должны выплачиваться в режиме одного окна, по факту создания семьи, выхода на пенсию и так далее", - заметил президент.
Что же именно пообещал Владимир Владимирович?
Семьям со школьниками и будущими первоклассниками
В середине августа семьи с детьми-школьниками и с детишками, котиорые только пойдут в первый класс первого сентября получат по 10 тысяч рублей. Специально, чтобы облегчить родителям сборы детей в школу перед новым учебным годом.
Детям в неполных семьях
На детей из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет государство будет платить в среднем 5 650 рублей в месяц. Причем эта выплата начнет осуществляться уже с 1 июля нынешнего года.
"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка, и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо родители разведены", - заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что "дело не в причинах", но нужно обязательно поддержать детей. Уже с 1 июля 2021 года на таких детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена ежемесячная выплата. В среднем по стране она составит 5600 рублей.
Будущим мамам
Президент России Владимир Путин дал распоряжение по ежедневным выплатам для будущих мам. Беременные женщины, которые оказались в тяжелых жизненных условиях, станут получать от государства по 6 350 рублей в месяц.
Ухаживающим за больным ребенком
Еще одно новшество касается родителей, которые вынуждены брать больничный лист для ухода за больным ребенком. Президент также предложил, чтобы больничные по уходу за ребенком до 7 лет оплачивались в полном объеме вне зависимости от стажа.
- Сейчас размер оплаты больничного по уходу для ребёнком зависит от трудового стажа. В целом, это, конечно, правильно и справедливо, но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100% от заработка, - пообещал президент.

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