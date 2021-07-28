Такого не было два года: Сенатор заговорил о возобновлении авиасообщения с Грузией

Сенатор Григорий Карасин сообщил о том, что Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией. Прямые рейсы между странами не осуществляются уже два года.

О том, что спустя два года после прекращения прямого авиасообщения между Россией и Грузией Москва готова рассмотреть возобновление авиарейсов с Тбилиси, сообщил журналистам в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" сенатор Григорий Карасин.

По словам политика, Россия готова обсуждать этот вопрос.

"Я думаю, что она [проблема] рано или поздно будет решена", - уточнил сенатор, отвечая на вопрос ТАСС.

Напомним, прямые авиарейсы между Россией и Грузией не осуществляются уже два года - с 8 июля 2019 года. Авиасообщение было прервано после того, как в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита в страну депутатов Госдумы из Межпарламентской ассамблеи Православия. После этого по стране прокатилась волна русофобских митингов. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете прямых перелётов между Россией и Грузией.