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Такого не было два года: Сенатор заговорил о возобновлении авиасообщения с Грузией
28 июля 2021, 12:20 • 128 • Политика
Сенатор Григорий Карасин сообщил о том, что Россия готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией. Прямые рейсы между странами не осуществляются уже два года.
О том, что спустя два года после прекращения прямого авиасообщения между Россией и Грузией Москва готова рассмотреть возобновление авиарейсов с Тбилиси, сообщил журналистам в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" сенатор Григорий Карасин.
По словам политика, Россия готова обсуждать этот вопрос.
"Я думаю, что она [проблема] рано или поздно будет решена", - уточнил сенатор, отвечая на вопрос ТАСС.
Напомним, прямые авиарейсы между Россией и Грузией не осуществляются уже два года - с 8 июля 2019 года. Авиасообщение было прервано после того, как в Тбилиси прошла акция протеста из-за визита в страну депутатов Госдумы из Межпарламентской ассамблеи Православия. После этого по стране прокатилась волна русофобских митингов. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете прямых перелётов между Россией и Грузией.
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