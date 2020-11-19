Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды

В Туркмении, где с весны введена талонная система распределения продуктов, выстраиваются гигантские очереди в магазины. По данным издания Turkmen.news, порой в очередях в несколько сотен человек у граждан сдают нервы и происходят агрессивные стычки.

По информации с мест, очереди скапливаются у государственных магазинов. Люди с вечера занимают места, чтобы с утра зайти в магазин. В один из таких дней, когда выяснилось, что список ожидающих утерян, начались локальные потасовки.

При этом, передаёт EADialy, в частных магазинах, где цены выше, продукты можно покупать без ограничений.

Однако многие жители не могут позволить себе купить продуктов в таких продмагах. По оценкам местных, сообщают журналисты, такого кризиса в стране не было даже в 90-е годы.