Такого не было 60 лет: Как Япония пережила разрушительный тайфун

Автор:

Курганов Дмитрий

Более 20 погибших, десятки пострадавших

Власти Японии заранее объявили наивысший уровень опасности, предупредив о необходимости эвакуации 11 миллионов жителей Японии из 12 префектур, что означает реальную опасность для жизни и здоровья населения. Авиакомпании сообщили об отмене нескольких сотен рейсов. Было временно прекращено железнодорожное сообщение в зоне прохождения тайфуна. Популярные у туристов районы Токио, обычно заполненные людьми, в течение нескольких часов опустели. На улицах звучали сирены, в воздухе витало ощущение надвигающегося апокалипсиса.

В разгар разгула стихии скорость ветра в Токио достигала 41 метра в секунду. Двигающийся с такой скоростью поток воздуха обладает силой, способной перевернуть автомобили, сломать деревья и повалить опоры линий электропередач. При этом в центре тайфуна порывы ветра достигали 65 метров в секунду. Без света остались жители более чем 370 тысяч домов. Нарушена подача воды в 14 тысяч домов. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По предварительным данным (на 12:00 МСК), погибли 25 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 150 человек. Остаётся большая вероятность, что это не окончательные данные.

Первой жертвой стихии стал человек, находившийся в автомобиле, который перевернулся. Из-за тайфуна в Токийском проливе затонуло грузовое судно с гражданами Китая, Мьянмы и Вьетнама на борту. Информации о пострадавших гражданах России в посольство нашей страны пока не поступало.

Реки выходят из берегов

Метеорологи сравнивают нынешнюю стихию с тайфуном «Ида» в 1958 году, когда погибло не менее 1200 человек. Конечно, спустя 60 с лишним лет у властей намного больше способов известить население о надвигающейся опасности, а технологии находятся на более высоком уровне. В частности, они позволяют эвакуировать людей из затопленных домов по воздуху.

Последствия тайфуна «Хагибис» в Японии. Фото: Deng Min/XinHua/Globallookpress

Повсюду продолжаются поисково-спасательные операции, в них принимают участие не только полицейские, но и армия. В префектуре Фукусима пожилая женщина выпала из вертолёта с высоты 40 метров. В состоянии клинической смерти (остановка сердца и дыхания) её доставили в больницу.

Несмотря на титанические усилия, предотвратить столь разрушительные последствия тайфуна «Хагибис» всё равно было невозможно. Даже специальные защитные сооружения не спасают от разлива рек. Так, в Нагано из-за выхода из берегов реки Тикума около 160 постояльцев, находящихся в двух домах престарелых, оказались отрезанными от «остального мира». В префектуре Сайтама в аналогичной опасной ситуации оказались ещё 260 постояльцев дома престарелых. Судя по всему, их эвакуация была невозможна.

Шокирующие кадры

На этом видео река Тамагава, протекающая через японскую столицу, выходит из берегов, преодолевая заградительные конструкции.

Момент, когда река Тамагава, протекающая через Токио, начала выходить из берегов, преодолевая даже загражденияpic.twitter.com/RepDDcOmQL — Японское обозрение (@ruJapanObserver) 12 октября 2019 г.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, каким красивым, завораживающим и в то же время пугающим может быть небо перед разгулом такой стихии. Известно, что такой цвет неба является характерным накануне тайфуна.

Japan Purple Sky



Some speculated it was an omen, promising the destruction to come.

But a purple sky is actually a phenomenon which often precedes or follows a major typhoon or hurricane.

Purple skies are the result of a weather phenomenon called ‘scattering#PrayForJapan pic.twitter.com/DsrHXCrJZP — huda khan (@huda_khan84) 13 октября 2019 г.

Небо перед тайфуном. Все фото сняты в течение 5 минут pic.twitter.com/MADdOaS8Na — Elizabeth Watts (@ElizabethWatz) 12 октября 2019 г.

А вот одно из самых популярных видео из Японии за последние сутки — почти 10 миллионов просмотров. Может сложиться впечатление, что съёмка ведётся как минимум трёхкратным ускорением — настолько быстро движутся по небу гонимые ветром облака.

急に晴れたと思ったら

台風の目？！#台風19号#台風の目 pic.twitter.com/425CeGvfc9 — なべ@元モンスト垢 (@yusanmonst6748) 12 октября 2019 г.

Что такое 40 с лишним километров в секунду для ветра, который несёт с собой ветки деревьев, мусор, различную ветошь, куски пластика и всё, что может оторвать от земли, раскачивает и в конце концов валит небольшой грузовик на бок, можно увидеть на этом ролике. Пост в Twitter разместил индийский пользователь, сопроводив его хэштегом #prayforjapan («молимся за Японию»).

Horrible Typhoon Hagibis hits Japan Difficult times for Japan , India's bestest friend.@AbeShinzo India is with Japan #PrayForJapan Stay safe Japan #台風の目 pic.twitter.com/g8rtzqhlIx — Abhîšhěķ (#prayforjapan) (@Abhishek2fb) 12 октября 2019 г.

Впрочем, некоторые японцы встречали ураганный ветер так, будто радовались ему, записывая, например, вот такое видео:

Это лучшее видео по итогам тайфуна.

Песня: T.M.Revolution — HOT LIMITpic.twitter.com/JVsfHjbspK — Японское обозрение (@ruJapanObserver) 12 октября 2019 г.

Стихия отступает

Уже в воскресенье, 13 октября, Япония начала оправляться от удара тайфуна «Хагибис». Возобновлена работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита, воздушные гавани принимают международные рейсы, но практически все внутренние перелёты по-прежнему не осуществляются.

Железнодорожное сообщение, включая движение метро и пригородных электричек в Токио, также почти полностью восстановлено. Скоростные поезда по всем направлениям вернутся на свои маршруты уже в ближайший понедельник. Максимальный уровень угрозы отменён во всех префектурах.

Квяту тайфун не помог

«Хагибис» внёс коррективы и в расписание Гран-при Японии в гонках «Формулы-1». Ещё в пятницу было решено перенести квалификацию с субботы на воскресенье, чтобы не подвергать опасности зрителей и гонщиков. Таким образом, лишь пятый раз в истории «Формулы-1» квалификация и гонка проводились в один день. При этом долгое время гонка вообще находилась под угрозой срыва, однако всё же состоялась.

Над трассой во время заезда уже было чистое голубое небо, однако сильный ветер осложнял жизнь гонщикам. Причём двое из них разбили свои болиды уже в квалификации. Российский гонщик Даниил Квят по итогам Гран-при Японии занял лишь 17-е место, оставшись вне очковой зоны.

На Сахалине пока спокойно

После Японии тайфун «Хагибис» дошёл до территории России. В Сахалинской области накануне было объявлено штормовое предупреждение. 13 октября скорость ветра на Южно-Курильских островах достигала 22-27 метров в секунду, порывами до 33 метров в секунду. На самом острове Сахалин тайфун пока не ощущается и, по прогнозам синоптиков, вряд ли будет.