Такого не было 60 лет: Как Япония пережила разрушительный тайфун

Более 20 погибших, десятки пострадавших

Власти Японии заранее объявили наивысший уровень опасности, предупредив о необходимости эвакуации 11 миллионов жителей Японии из 12 префектур, что означает реальную опасность для жизни и здоровья населения. Авиакомпании сообщили об отмене нескольких сотен рейсов. Было временно прекращено железнодорожное сообщение в зоне прохождения тайфуна. Популярные у туристов районы Токио, обычно заполненные людьми, в течение нескольких часов опустели. На улицах звучали сирены, в воздухе витало ощущение надвигающегося апокалипсиса.

В разгар разгула стихии скорость ветра в Токио достигала 41 метра в секунду. Двигающийся с такой скоростью поток воздуха обладает силой, способной перевернуть автомобили, сломать деревья и повалить опоры линий электропередач. При этом в центре тайфуна порывы ветра достигали 65 метров в секунду. Без света остались жители более чем 370 тысяч домов. Нарушена подача воды в 14 тысяч домов. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По предварительным данным (на 12:00 МСК), погибли 25 человек, ещё 15 числятся пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 150 человек. Остаётся большая вероятность, что это не окончательные данные.

Первой жертвой стихии стал человек, находившийся в автомобиле, который перевернулся. Из-за тайфуна в Токийском проливе затонуло грузовое судно с гражданами Китая, Мьянмы и Вьетнама на борту. Информации о пострадавших гражданах России в посольство нашей страны пока не поступало.

Реки выходят из берегов

Метеорологи сравнивают нынешнюю стихию с тайфуном «Ида» в 1958 году, когда погибло не менее 1200 человек. Конечно, спустя 60 с лишним лет у властей намного больше способов известить население о надвигающейся опасности, а технологии находятся на более высоком уровне. В частности, они позволяют эвакуировать людей из затопленных домов по воздуху.

Повсюду продолжаются поисково-спасательные операции, в них принимают участие не только полицейские, но и армия. В префектуре Фукусима пожилая женщина выпала из вертолёта с высоты 40 метров. В состоянии клинической смерти (остановка сердца и дыхания) её доставили в больницу.

Несмотря на титанические усилия, предотвратить столь разрушительные последствия тайфуна «Хагибис» всё равно было невозможно. Даже специальные защитные сооружения не спасают от разлива рек. Так, в Нагано из-за выхода из берегов реки Тикума около 160 постояльцев, находящихся в двух домах престарелых, оказались отрезанными от «остального мира». В префектуре Сайтама в аналогичной опасной ситуации оказались ещё 260 постояльцев дома престарелых. Судя по всему, их эвакуация была невозможна.

Шокирующие кадры

На этом видео река Тамагава, протекающая через японскую столицу, выходит из берегов, преодолевая заградительные конструкции.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, каким красивым, завораживающим и в то же время пугающим может быть небо перед разгулом такой стихии. Известно, что такой цвет неба является характерным накануне тайфуна.

Japan Purple Sky



Some speculated it was an omen, promising the destruction to come.

But a purple sky is actually a phenomenon which often precedes or follows a major typhoon or hurricane.

Purple skies are the result of a weather phenomenon called ‘scattering#PrayForJapan pic.twitter.com/DsrHXCrJZP