Такого не было 30 лет: Украина приняла стратегию внешней политики

Совет национальной безопасности Украины утвердил стратегию внешней политики страны. Она предусматривает движение Киева в сторону ЕС и НАТО.

О принятии стратегии внешней политики Украины заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он назвал подписание документа "историческим событием" и отметил, что впервые за 30 лет существования украинского государства у Киева появилась "чёткая и понятная " линия в международном взаимодействии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Кулеба заявил, что с новой стратегией внешней политики Украина будет позиционировать себя как "сильную и авторитетную европейскую страну". Кроме того, документ предписывает стране двигаться в сторону вступления в ЕС и НАТО.

Помимо громких слов об авторитетности, согласно своей стратегии, Украина ссобирается продвигать товары на экспортных рынках и привлекать инвестиции в экономику, защищать права соотечественников за границей и всячески создавать позитивный образ своего государства.

Отметим, Украина не раз заявляла о своём желании вступить в НАТО. Однако страну упорно не принимают в альянс из-за сложностей территориального характера. Кроме того, Киев до сих пор не подал заявку на вступление в ЕС. Если Украина заявит о своём желании стать страной Евросоюза в 2024 году, как об этом заявил ранее экс-президент страны Пётр Порошенко, стать членом союза она сможет лишь в 2030-х годах.