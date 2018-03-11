«Такого не будет никогда»: Путин исключил вероятность возврата Крыма Украине

Нет обстоятельств, которые могли бы сделать возможной передачу Крыма Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Ранее он отметил, что судьбы миллионов жителей полуострова важнее санкций со стороны других стран. Хотя Москва неоднократно напоминала, что воссоединение Крыма с Россией произошло в соответствии с международным правом, украинские депутаты продолжают озвучивать радикальные предложения по изменению статуса региона.

Не существует обстоятельств, при которых передача Крыма Украине была бы возможна. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках интервью для фильма Андрея Кондрашова.

Журналист задал главе государства вопрос: «Есть ли какие-то обстоятельства, при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?»

«Вы что, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда», — ответил российский лидер.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, проведённого в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав России».

«Судьбы миллионов людей важнее»

Ранее глава государства в интервью для документального фильма «Миропорядок 2018» рассказал, что Москву сознательно могли подтолкнуть к событиям, которые привели к присоединению Крыма.

«Мне иногда кажется (думаю, под этим есть определённые основания), что кто-то сознательно подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, санкции после присоединения Крыма были ожидаемыми. Путин отметил, что вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано.

«Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И всё-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей — тех, которые хотят вернуться, — и сложности в отношениях, всё-таки первое несопоставимо важнее», — заявил президент.

Участники митинга во Владивостоке в поддержку итогов референдума в Крыму

РИА Новости

© Виталий Аньков

При этом в России неоднократно напоминали, что воссоединение Крыма с Россией было проведено демократическим путём и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Глава государства отмечал, что вопрос по поводу статуса полуострова «закрыт окончательно».

«Это историческое решение людей, проживающих в Крыму. И никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — говорил Путин.

Украинские мечты

Тем временем с Украины всё чаще поступают радикальные предложения по поводу изменения статуса полуострова. Так, в субботу депутат Верховной рады и лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров рекомендовал выселить всех россиян из Крыма.

«Все россияне должны знать о том, что, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, то есть переехали на постоянное проживание в Крым... они обязаны будут выехать», — заявил нардеп.

В воскресенье депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, бывший лидер радикальной организации «Правый сектор»**, и вовсе призвал захватить Крым.

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и её зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014 года», — сказал Ярош в эфире телеканала ZIK.

Помимо Крыма украинский политик предложил подумать о захвате «Кубани, Донщины и Воронежа». В ответ председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников предложил ему «скорректировать» задачи.

«Чего Воронеж-то? Может, Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена», — приводит слова депутата РИА Новости.

Как считает Калашников, время показало, что крымчане сделали правильный выбор.

«В противном случае его (Крым. — RT) ждала бы такая судьба от таких отморозков», — заключил российский парламентарий.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).