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Такого Крыма вы ещё не видели: Уникальная карта из кабинета Валуева - видео

24 апреля 2021, 12:15  •  46 • Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев показал Царьграду и даже настоял снять на видео уникальную карту с Крымом, которую впору считать раритетом. Хранится она в кабинете депутата не первый созыв и издана ещё до марта 2014 года. Но на ней рукой Валуева выведены всего три слова, которые не оставляют сомнения в том, чей Крым.
После возвращения Крыма в состав России в 2014 году, когда жители полуострова абсолютным большинством приняли историческое решение, регион на мировых картах как только не обозначали.
Украина, напомним, категорически отказывается признавать итоги референдума, на картах дерзко присваивает регион себе, считая Крым "аннексированным" Россией, и мечтает вернуть полуостров обратно себе. Напрасно мечтает, как уже не раз подчёркивали в Москве на самом высоком уровне, напоминая, что "Крым - наш!" и вопрос его принадлежности для русских давно закрыт.
Уникальную карту с Крымом Царьград обнаружил в кабинете депутата Госдумы Николая Валуева, когда обратился к парламентарию с просьбой ответить на пять вопросов "Народного голосования". И Валуев не просто показал раритет, а настоял, чтобы сняли его на видео, мгновенно указав рукой, едва услышав вопрос: "Чей Крым?"
"Наш! Прошу показать старую карту, которая висит здесь не один депутатский созыв", - ответил парламентарий.
Как выяснилось, карта отпечатана ещё до марта 2014 года, то есть до референдума. На ней чёрным маркером на Крыме выведено всего три слова, которые не оставляют сомнения в том, чей Крым. Как оказалось, эту надпись Валуев сделал лично.
"В 2014 году, как только было объявлено о референдуме в Крыму, я уехал оттуда, чтобы, как говорится, ни одна собака не взлаяла, что я в день референдума ходил агитировал. По приезде и результатам я сделал вот эту запись: "Россия! Крым - наш!" - рассказал депутат.
Напомним, в рамках проекта "Народное голосование" волонтёры Царьграда задают кандидатам в Государственную Думу всего пять вопросов.
  • Чей Крым?
  • Бог есть?
  • Вы голосовали ЗА поправки к Конституции?
  • Где учатся ваши дети?
  • Вы за гей-парады?
Ответы на них помогут избирателю понять, кто хочет пройти в Госдуму, патриот или русофоб.
Исходя из полученных ответов, анализа биографических сведений и медийной активности политиков для каждого из них вычисляется рейтинг, с которым можно ознакомиться на сайте проекта "Народное голосование".

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