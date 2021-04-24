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Такого Крыма вы ещё не видели: Уникальная карта из кабинета Валуева - видео
24 апреля 2021, 12:15 • 46 • Политика
Депутат Госдумы Николай Валуев показал Царьграду и даже настоял снять на видео уникальную карту с Крымом, которую впору считать раритетом. Хранится она в кабинете депутата не первый созыв и издана ещё до марта 2014 года. Но на ней рукой Валуева выведены всего три слова, которые не оставляют сомнения в том, чей Крым.
После возвращения Крыма в состав России в 2014 году, когда жители полуострова абсолютным большинством приняли историческое решение, регион на мировых картах как только не обозначали.
Украина, напомним, категорически отказывается признавать итоги референдума, на картах дерзко присваивает регион себе, считая Крым "аннексированным" Россией, и мечтает вернуть полуостров обратно себе. Напрасно мечтает, как уже не раз подчёркивали в Москве на самом высоком уровне, напоминая, что "Крым - наш!" и вопрос его принадлежности для русских давно закрыт.
Уникальную карту с Крымом Царьград обнаружил в кабинете депутата Госдумы Николая Валуева, когда обратился к парламентарию с просьбой ответить на пять вопросов "Народного голосования". И Валуев не просто показал раритет, а настоял, чтобы сняли его на видео, мгновенно указав рукой, едва услышав вопрос: "Чей Крым?"
Как выяснилось, карта отпечатана ещё до марта 2014 года, то есть до референдума. На ней чёрным маркером на Крыме выведено всего три слова, которые не оставляют сомнения в том, чей Крым. Как оказалось, эту надпись Валуев сделал лично.
Напомним, в рамках проекта "Народное голосование" волонтёры Царьграда задают кандидатам в Государственную Думу всего пять вопросов.
Ответы на них помогут избирателю понять, кто хочет пройти в Госдуму, патриот или русофоб.
Исходя из полученных ответов, анализа биографических сведений и медийной активности политиков для каждого из них вычисляется рейтинг, с которым можно ознакомиться на сайте проекта "Народное голосование".
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