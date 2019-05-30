Такого история страны еще не видела: Израильский парламент разогнал сам себя

При этом израильский парламент успел проработать меньше двух месяцев. Случившееся стало следствием политического кризиса в стране. Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог организовать правящую коалицию.

В итоге сегодня в ходе третьего чтения большинство парламентариев проголосовали за роспуск Кнессета. Как передает ТАСС, за такое решение отдали свои голоса 74 депутата из 120.

При этом также впервые в истории страны назначены повторные парламентские выборы, которые должны пройти 17 сентября. Отмечается, что перед роспуском парламентариям предстоит провести еще 2 заседания.