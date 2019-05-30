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Такого история страны еще не видела: Израильский парламент разогнал сам себя

30 мая 2019, 04:54  •  15 • Политика
Израильский парламент, он же Кнессет, фактически разогнал сам себя, утвердив закон о самороспуске. Такого история страны еще не видела, теперь в Израиле пройдут повторные парламентские выборы.
При этом израильский парламент успел проработать меньше двух месяцев. Случившееся стало следствием политического кризиса в стране. Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог организовать правящую коалицию.
В итоге сегодня в ходе третьего чтения большинство парламентариев проголосовали за роспуск Кнессета. Как передает ТАСС, за такое решение отдали свои голоса 74 депутата из 120.
При этом также впервые в истории страны назначены повторные парламентские выборы, которые должны пройти 17 сентября. Отмечается, что перед роспуском парламентариям предстоит провести еще 2 заседания.

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