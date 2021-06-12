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Такого ещё не было: Стало известно, чем закончится встреча Путина и Байдена
12 июня 2021, 16:10 • 360 • Политика
Стало известно, чем закончится встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств проведут отдельные пресс-конференции, чего ещё не было в истории таких саммитов.
Президент США Джо Байден принял решение отказаться от совместной пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным по итогам саммит. Переговоры пройдут 16 июня в Женеве.
Подобного ещё не происходило в истории саммитов России и США.
Как сообщает Reuters, в Белом доме считают данный формат наиболее подходящим для общения со "свободной прессой". Однако не совсем непонятно, что имеется в виду под этим.
В Кремле уже заявили, что Путин также проведёт свою пресс-конференцию для представителей СМИ.
Как пишет Ura.ru, ранее президент России сравнил глав Джо Байдена и Дональда Трампа. По мнению Путина, первый является человеком карьеры, а второй - экстраординарной и очень талантливой личностью.
Дело в том, что Трамп пришёл в Белый дом не из истеблишмента США, что некоторым не понравилось. Байден же почти всю свою жизнь занимался только политической карьерой.
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