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Такого ещё не было: Россия направила в Сирию трёх "всадников ядерного апокалипсиса"

25 мая 2021, 09:05  •  323 • Политика
Россия впервые направила в Сирию три дальних бомбардировщика Ту-22М3, способных быть носителями ядерного оружия. В Минобороны уточнили причины появления этих самолётов на авиабазе Хмеймим.
Сейчас на нашей авиабазе Хмеймим в Сирии могут совершать посадки самолёты любого типа, стоящие на вооружении армии России. В том числе и борта тяжёлого класса. А всё благодаря проведённой реконструкции второй взлётно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования.
Увеличили и длину самой полосы. Так что посадка трёх дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (в классификации НАТО Backfire - "Обратный огонь"), не составила проблем.
Таких самолётов на авиабазе Хмеймим ещё не садилось. В Минобороны России подтвердили, что базирование самолётов данного типа здесь происходит впервые.
Назвали в военном ведомстве и причину, по которой Россия направила в Сирию сразу трёх "всадников ядерного апокалипсиса", как прозвали в СМИ эти самолёты, способные нести ядерные ракеты.
В Минобороны уточнили, что "экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полётов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря".
А уже после отработки поставленных задач, пояснили в ведомстве, бомбардировщики вернутся обратно в Россию на места своей постоянной дислокации.

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