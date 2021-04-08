Такого ещё не было: Британская принцесса надела два платья одновременно

Британская принцесса Анна, которой в этом году исполнится 71 год, однажды поразила всю Англию, надев два платья одновременно. Это произошло ещё в 1973 году, в день помолвки дочери королевы с её первым избранником. А вот почему Её Высочеству пришлось надеть два наряда сразу, стало известно лишь много позже.

Сейчас 70-летняя принцесса Анна счастлива в браке с адмиралом Тимоти Лоренсом, но это её второй муж. В первый раз она вышла замуж в 1973 году за красавца-спортсмена, олимпийского чемпиона Марка Филипса. В день объявления помолвки 23-летняя принцесса появилась на публике в странном наряде - позже выяснилось, что на Анне было сразу два платья.

Как оказалось, специально для трогательной церемонии помолвки модельер Норман Паркинсон создал чудесное белоснежное платье с длинным шлейфом. Но когда Её Высочество надела наряд, все поняли, что скандала в таком виде ей не избежать: платье было практически прозрачным.

Выход нашёлся быстро: принцесса надела под смелое творение дизайнера второе платье, попроще. Получилось очень необычно и элегантно, но всё же больше никто из королевской семьи такой эксперимент повторить не осмелился. Недавно, напомним, дочь принцессы Анны Зара Тиндолл родила третьего ребёнка - мальчика назвали Лукас Филипп.