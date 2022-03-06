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Такого ещё не было: Байден выдвинул беспрецедентное обвинение Путину
06 марта 2022, 12:40 • 429 • Политика
Президент США Джо Байден выдвинул беспрецедентное обвинение лидеру России Владимиру Путину. Многое было сказано западными руководителями, но такого ещё не было.
В одном из интервью Байден внезапно обвинил Владимира Путина во вторжении… в Россию. Очевидно, что американский президент перепутал Россию с другой страной, но интернет ошибок не забывает. После слов о "вторжении в Россию" Байден сказал, что такого не было со времён Второй мировой войны.
Комментируя слова американского президента, блогер Сергей Колясников предположил причину очередного ляпа Байдена.
"Опять приём таблеток пропустил", - отметил он.
Напомним, что журналисты не раз ловили президента США на оговорках. Очередной подобный конфуз случился с главой Белого дома во время его послания к Сенату и Палате представителей Конгресса, которое транслировали на весь мир. Хватило всего одного слова.
В частности, Джо Байден по ошибке назвал украинцев иранцами в попытке пафосно поддеть президента России Владимира Путина со спецоперацией по денацификации Украины.
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